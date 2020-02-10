MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Aysel Gürel filmi geliyor! Müjde Ar annesini oynayacak

Aysel Gürel filmi geliyor! Müjde Ar annesini oynayacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.02.2020 10:58 | Son Güncelleme

Söz yazarı Aysel Gürel doğumunun 91. Yılında ailesi ve sevenlerinin katılımı ile vaktinin çoğunu geçirdiği Beşiktaş Pazarı'nda anıldı.

Aysel Gürel filmi geliyor! Müjde Ar annesini oynayacak

Kızı Mehtap Ar ve torunu Söz’ün katıldığı anma töreninde her törende olduğu gibi simit ve çay servisi yapıldı. Aysel Gürel’in vaktinin çoğunu geçirdiği Beşiktaş Pazarı’nda simit yiyen ve çay içen vatandaşlar Aysel Gürel’i andı.

"HAYATI FİLM OLACAK"

Kendisi de bir takım sağlık sorunları yaşayan fakat tedavisine olumlu yanıt veren Mehtap Ar, annesi Aysel Gürel’ i doğum ve ölüm tarihlerinin kesiştiği Şubat ayında andıklarını söylerken, Aysel Gürel’i ölüm tarihi olan 17 Şubat ‘ta da anacaklarını söyledi. Annesi Aysel Gürel’in yaşamının film olacağını söyleyen Mehtap Ar ablası Müjde Ar’ın diş tedavisi nedeniyle Beşiktaş’taki anmaya gelemediğini söyledi.

mehtap-ar-ic1-sozcu

Mehtap Ar ayrıca anneleri hakkında çekmeyi düşündükleri film hakkında şunları söyledi: “Ablamda diş problemi var bugün gelemedi ama kendisi annemin yaşamını konu eden film üzerine çalışıyor, film Aysel Gürel’in hayatını konu edecek, ablam da ben de filmde oynuyoruz, ablam iki rolde olacak birinci rolde Aysel Gürel’ i diğer rolde kendisini oynayacak ben de kendimi oynayacağım” dedi. (Sözcü)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
PARTNER Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu Dünyayı ağlatan görüntü! 3 yıl önce ölen kızıyla buluştu
Müjde Ar müjdeyi verdi! Heyecan doruktaMüjde Ar müjdeyi verdi! Heyecan dorukta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aysel Gürel, Müjde Ar,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Sıfır Bir rüzgarı sinema salonlarında esecek

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

28 kişinin oynadığı 'Laz Kit'i 27 kişi izledi!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Natalie Portman'dan Oscar'a damga vuran hareket!

Natalie Portman'dan Oscar'a damga vuran hareket!

Aysel Gürel filmi müjdesi! Müjde Ar da rol alacak

Müjde Ar müjdeyi verdi! Heyecan dorukta

Friends dizisinin geri dönüşü kesinleşti

Friends dizisinin geri dönüşü kesinleşti

Murathan Mungan'ın yepyeni şarkı sözleri bu albümde

Murathan Mungan'ın yepyeni şarkı sözleri bu albümde

Cem Karaca'nın son gözlüğü Kıraç'a hediye edildi

Cem Karaca'nın son gözlüğü Kıraç'a hediye edildi

'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasında gözyaşları sel oldu

'Aşk Tesadüfleri Sever 2'nin galasında gözyaşları sel oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.