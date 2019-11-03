Aysel öğretmen, 150 bin liralık emekli ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, emekli öğretmen Aysel Karaokur (63), kendisini 'başkomiser İlhan' olarak tanıtan telefon dolandırıcısının 'Adınıza çıkarılan kartla teröristlere yardım ediliyor. Bunları yakalamak için operasyon yapıyoruz' yalanına inanıp, 150 bin lira emekli ikramiyesini kaptırdı. Polis ekiplerince yakalanan 3 kişiden 2'si, mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Kentte yalnız yaşayan, emekli öğretmen Aysel Karaokur'u ev telefonundan arayan dolandırıcı, 'Adınıza çıkarılan kartla teröristlere yardım ediliyor. Bunları yakalamak için operasyon yapıyoruz. MİT'le bağlantımız var' yalanını söyledi. Kendisini 'başkomiser İlhan' olarak tanıtan dolandırıcıya inanan Karaokur, istenilen 150 bin lirayı bankadan çekip, dolandırıcıların söylediği yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Karaokur, polise giderek, şikayette bulundu.

ÖZEL EKİP, 2 HAFTA İZ SÜRDÜ

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce dolandırıcıların yakalanması için özel ekip kuruldu. Aysel Karaokur'un parayı bıraktığı Kahramanmaraş-Gaziantep yolundaki mobese ve güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerden elinde poşetle yürüyen dolandırıcılardan biri görüldü. 2 hafta boyunca yüzlerce kamera kaydı üzerinden çalışma yapan ekipler, dolandırıcıların Ahmet T. (26) ile Kadım K. (31) olduğunu, M.A.'nın otomobiliyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gittiklerini belirledi. Jandarmanın da desteğiyle 3 kişi, Akçakale'nin kırsalında yakalanarak, gözaltına alındı. Şanlıurfa'da bir adreste yapılan aramda ise 120 bin lira ele geçirildi.