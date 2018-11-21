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Aysel öğretmen, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 15:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Aysel Cihan Karaman, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle klip çekti.

Aysel öğretmen, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çekti

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi 75'inci Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Aysel Cihan Karaman, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle klip çekti. Aysel Cihan Karaman'ın kendi yazdığı ve bestelediği 'Benim Adım Öğretmen' isimli şarkısı, dinleyen meslektaşları ile öğrencilerin beğenisini kazandı.
Gelibolu ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Aysel Cihan Karaman, 10 yıl önce 'Benim Adım Öğretmen' isimli bir şarkı besteledi. Öğretmen Aysel Cihan Karaman, geçtiğimiz 10 Kasım'da, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle klip çekti. Karaman'ın klibinde, öğrencileri, meslektaşları ve okul müdürü de yer aldı.
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, meslektaşlarının gününü kutlamak için bu klibi çektiğini belirten Karaman, "Ben çok klip yapma taraftarı değildim, ama öğretmen arkadaşlarım, idarecilerimiz ve öğrencilerimiz çok seviyorlar bu şarkıyı ve 'biz de klip yapalım' dediler. Hazırlıklarımızı yaptık, sonra da klibimizi çektik. Hep birlikte bu klibin güzelleşmesini sağladılar. Aynı zamanda Gelibolu Sanat Derneği stüdyosunu kullanarak, orada klipteki görüntüleri kaydettik. Okulda öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla özel çekimler gerçekleştirdik. Montajı yapıldı. Güzel bir klip olduğunu düşünüyorum. 10 Kasım 2006 yılında bestelediğim, söylediğim ve 2018 yılında da klibini çektiğim, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısını bütün öğretmen arkadaşlarıma, bu uğurda şehit olmuş tüm öğretmenlerimize ve baş öğretmenimiz Atatürk'e ithaf ettim. Hepimizin öğretmenler günü kutlu olsun, mutlu olsun" dedi.
Aysel Cihan Karaman'ın klibinde oynayan Okul Müdürü Bilal Duman ise, "Öğretmenimiz sosyal yönü iyi olan biri. Öğrencileri ve arkadaşları tarafından da sevilen başarılı bir öğretmenimiz. Bizim okulumuzun öğretmeni olmasından da gurur duyuyoruz. Yazdığı ve söylediği şarkısı da mükemmel. Okul olarak bu şarkının klibinde amatörce yer aldık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Aysel öğretmen, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çektiAysel öğretmen, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çektiAysel öğretmen, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çektiAysel öğretmen, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çekti

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