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Ayşen Arda İşçi, 65 yaşında üniversiteli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2020 09:11 | Son Güncelleme

Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan Ayşen Arda İşçi (65), geçen yıl liseyi dışarıdan bitirip diploma aldıktan sonra girdiği üniversite sınavını kazanarak Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt yaptırdı. Fakülte önünde konuşan 2 çocuk annesi Ayşen teyze, "Ben 65 yaşındayım. İnsan 65 yaşında da her şeyi yapabilir, okumanın yaşı yoktur" dedi.

Ayşen Arda İşçi, 65 yaşında üniversiteli oldu

Selim ilçesinde 4 yıl önce kurduğu Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanlığını yürüten 2 çocuk annesi Ayşen Arda İşçi, gençliğinde okuyamadığı liseyi dışardan bitirdi. İlçede kadınların istihdamı için yoğun çaba sarfeden 'Ayşen teyze' lakaplı Ayşen Arda İşçi, 5 köyde çalışma yaptı. Ayşen teyze, bir yandan açıköğretim lisesini bitirmeye çalışırken bir yandan da kırsal alandaki kız çocuklarının eğitime kazandırılması için emek sarfetti.

Açıköğretim lisesini başarıyla bitirerek diplomasını alan Ayşen teyze, 28 Haziran'da yapılan üniversite sınavına girdi. Aldığı puanla Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tercih eden İşçi, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından kaydını da yaptırdı. Fakülte önünde konuşan Ayşen teyze, "Şu an o kadar heyecanlıyım ki nutkum tutuldu ve ne diyeceğimi bilemiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutladığımız bu günlerde 'ben de bir zafere imza attım' diyorum. Fakülteli oldum. Şu an fakültemin önündeyim ve kayıt için giriyorum. Ben 65 yaşındayım. İnsan 65 yaşında da her şeyi yapabilir, okumanın yaşı yoktur. Hayat bir şekilde devam ediyor demek bana göre uygun olmayan bir sözdür. Tabi ki hayat bir şekilde devam ediyor ama her zaman için biz cumhuriyet kadınları şartlar ne olursa olsun eğitimimize devam etmek istiyoruz ve etmek için de çaba sarf ettim" dedi.

'HEDEFİM KIRSALDAKİ GENÇ KIZLARIMIZA ÖRNEK OLMAK'

Kars'ta 'Toprağın Sultanları' isminde bir kooperatif kurduklarını anlatan Ayşen Arda İşçi, şunları söyledi:

"Bir kooperatif kurmak ve kızlarımızı, kırsaldaki kişileri bir araya toplamaktı amacım. Bu amaç doğrultusunda kooperatifimizi kurduk. Bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz; biraz başarılı, birazcık emekleyerek. O zaman dışarıdan liseyi bitirmeye karar verdim ve 3 yıl içinde dışarıdan liseyi bitirdim ve üniversite sınavına girdim. Çok arzu ediyordum siyaset bilimi uluslararası ilişkileri. İstediğim bölüm de geldi şu an fakülteye kaydımı yaptırdım. Ufak ufak hedefe ilerlemek istiyoruz. Hedefim kırsaldaki genç yaşta evlenen kızlarımıza örnek olmak ve örnek olduğumu da tahmin ediyorum. Birçok kızımızı da açık liseden kaydettirdim. Bazıları da bitirmiş durumdalar. Şu an üniversiteyi kazandığım için hala lise diplomasi olmayan, liseye gitmemiş olan gençlerimiz, genç delikanlılarımız da 'teyze üniversiteyi kazanmışsa biz de kazanırız' diye onlara bir rol model olduğumu düşünüyorum. Şu an kayıtları başlayan açık liseye de en azından yine 40-50 kişiyi kaydettiririm. Mümkün mertebe dediğim gibi okumak güzel bir şey. Ülkemizin daha ileriye gitmesi için genç ve dinamik beyinlerin okumasının özellikle kız çocuklarının okumasının gerekli olduğuna inanıyorum."

DHA

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