Ayşen Arda İşçi, 65 yaşında üniversiteli oldu

Selim ilçesinde 4 yıl önce kurduğu Sınırlı Sorumlu Toprağın Sultanları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanlığını yürüten 2 çocuk annesi Ayşen Arda İşçi, gençliğinde okuyamadığı liseyi dışardan bitirdi. İlçede kadınların istihdamı için yoğun çaba sarfeden 'Ayşen teyze' lakaplı Ayşen Arda İşçi, 5 köyde çalışma yaptı. Ayşen teyze, bir yandan açıköğretim lisesini bitirmeye çalışırken bir yandan da kırsal alandaki kız çocuklarının eğitime kazandırılması için emek sarfetti.

Açıköğretim lisesini başarıyla bitirerek diplomasını alan Ayşen teyze, 28 Haziran'da yapılan üniversite sınavına girdi. Aldığı puanla Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tercih eden İşçi, tercih sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından kaydını da yaptırdı. Fakülte önünde konuşan Ayşen teyze, "Şu an o kadar heyecanlıyım ki nutkum tutuldu ve ne diyeceğimi bilemiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı da kutladığımız bu günlerde 'ben de bir zafere imza attım' diyorum. Fakülteli oldum. Şu an fakültemin önündeyim ve kayıt için giriyorum. Ben 65 yaşındayım. İnsan 65 yaşında da her şeyi yapabilir, okumanın yaşı yoktur. Hayat bir şekilde devam ediyor demek bana göre uygun olmayan bir sözdür. Tabi ki hayat bir şekilde devam ediyor ama her zaman için biz cumhuriyet kadınları şartlar ne olursa olsun eğitimimize devam etmek istiyoruz ve etmek için de çaba sarf ettim" dedi.