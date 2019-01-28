Ayşen Gruda'nın cenazesinde fotoğraf krizine bir tepki de Şebnem Sönmez'den

Ayşen Gruda'nın vefatının ardından Zircirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde fotoğraf krizi yaşandı. Ünlü isimler cenazede kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlara sitem etti.

Yaşanan olaydan sonra oyuncu Şebnem Sönmez de Twitter hesabından tepkisini gösterdi.

Fotoğraf krizine yönelik Twitter hesabından bir eleştiri mesajı yayınlayan Sönmez, "Cenaze törenlerine ünlü görmek için gelenler yasaklansın. Olmuyorsa cep telefonlarıyla gözyaşımıza pornografik kayıt yapanlara, cezamı kendim kesmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ÜNLÜLER ÖLMESE KEŞKE"

Şebnem Sönmez'in attığı tweete karşılık veren Barbaros Şansal ise "Ünlüler ölmese keşke de ün peşinde olanları figürasyon olarak izlemesek" yorumunu yaptı.

"BİZİM ACIMIZ VAR LÜTFEN SAYGI DUYUN"

Ayşen Gruda'nın cenazesine katılan bazı vatandaşlar, tören esnasında Demet Evgar, Ceren Moray ve diğer usta oyuncuların bir arada olduğu grupla fotoğraf çekilmek istemişti.

Fotoğraf çekme taleplerine cevap vermeyen Demet Evgar'a bir kadın "Selam bile vermiyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz! Ne olacak çocuklar fotoğraf çekilse" diye tepki gösterdi. Demet Evgar sessizliğini korurken usta oyunculardan Işıl Yücesoy olaya sessiz kalamamıştı.

Kadının talebine kızan Yücesoy, "Siz buraya fotoğraf çekilmeye gelmişsiniz ama bizim acımız var. Lütfen saygı duyun" diyerek çıkışmıştı.

