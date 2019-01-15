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Ayşen Gruda'nın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.01.2019 21:36 | Son Güncelleme

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda’nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Ayşen Gruda'nın sağlık durumu nasıl? Hastaneden açıklama

Usta oyuncu Ayşen Gruda’nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Derindere Hastanesi’nden yapılan yapılan açıklamada, sanatçının tedavisine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazı desteğiyle devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yanlış duyumları lütfen dikkate almayınız. Sağlık durumu ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.” ifadesine yer verildi.

Ayşen Gruda, mide kanaması şikayetiyle 14 Aralık’ta yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

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