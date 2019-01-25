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Ayşen Gruda'ya veda! Ayşen Gruda'nın cenazesi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda yaşamını yitirdi. Bugün Zincirlikuyu'da cenaze töreni düzenlenecek olan Gruda'ya sevenleri veda ediyor. Gruda ayrıca bir tören istememişti...

Ayşen Gruda'ya veda! Ayşen Gruda'nın cenazesi...

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayşen Gruda için bugün Zincirlikuyu Camii’nde bir veda töreni düzenlenecek... Cenaze için son hazırlıklar yapılırken Gruda'nın yakınları da duygularını canlı yayında aktardı.

Son yolculuğuna uğurlanan Ayşen Gruda'nın torunu NTV canlı yayınında konuştu. Emre Gruda, "Anneannem bu ülkenin her ailesinden bir insandı. Her kesimin sevgisini ve toplum empatiyi istedi. Türk halkına karşı hissettiği sevgiden dolayı her kesimle kucaklaşmak istedi" ifadelerini kullandı.

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"HEP HALKIM DEDİ"

Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda NTV canlı yayınında duygularını şöyle ifade etti: Bizim aramızda hep saygı vardı. Bu durumda konuşmak zor oluyor... Çok büyük bir yetenekti. Sevdiği Türk halkı onu aldı bağrına bastı zirveye oturttu. Hep halkım dedi. Şimdi onlara Allahaısmarladık dedi...

Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın.

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Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'İn anneannesiydi. madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."

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Gruda'nın kızı Elvan Gruda ise yaptığı açıklamada "O zaten harika bir sanatçıydı. Gurur var özlem var... Tüm Türkiye'nin başı sağolsun. Bizimle birlikte olan herkese teşekkür ederiz. Ayşen Gruda'nın değerinin hepimiz farkındayız."

Gruda'nın kardeşi Alben Erman ise "Bana hastalığı söylenmedi. Ben her şeyi bir an önce öğrendim. Çok sinsi bir hastalık..." dedi.


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