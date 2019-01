Ayşen Gruda'ya veda! Ayşen Gruda'nın cenazesi...

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ayşen Gruda için bugün Zincirlikuyu Camii’nde bir veda töreni düzenlenecek... Cenaze için son hazırlıklar yapılırken Gruda'nın yakınları da duygularını canlı yayında aktardı.

Son yolculuğuna uğurlanan Ayşen Gruda'nın torunu NTV canlı yayınında konuştu. Emre Gruda, "Anneannem bu ülkenin her ailesinden bir insandı. Her kesimin sevgisini ve toplum empatiyi istedi. Türk halkına karşı hissettiği sevgiden dolayı her kesimle kucaklaşmak istedi" ifadelerini kullandı.

"HEP HALKIM DEDİ"

Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda NTV canlı yayınında duygularını şöyle ifade etti: Bizim aramızda hep saygı vardı. Bu durumda konuşmak zor oluyor... Çok büyük bir yetenekti. Sevdiği Türk halkı onu aldı bağrına bastı zirveye oturttu. Hep halkım dedi. Şimdi onlara Allahaısmarladık dedi...

Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın.