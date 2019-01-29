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Ayşen Gruda’nın doktorlarından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:31 | Son Güncelleme

Kağıthane’de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Usta Sanatçı Ayşen Gruda’nın doktorları açıklama yaptı.

Kağıthane’de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Usta Sanatçı Ayşen Gruda’nın doktorları açıklama yaptı. Gruda’nın son ana kadar bilincinin açık olduğunu belirten İç Hastalıları Uzmanı Ergün Kasapoğlu, "Ölüm sebebi yaklaşık 1 buçuk yıldır pankreas kanseri vardı. Takip etmekteydik. Tüm müdahalelere rağmen cevap alamadık" dedi.
Türk sinemasının usta oyuncularından Ayşen Gruda, 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir aydır pankreas kanseri nedeniyle Kağıthane’de özel bir hastanede tedavi altında bulunan Gruda’nın doktorları açıklama yaptı.
Bu dönemi hiçbir ağrı çekmeden tamamlandı
Gruda’nın özel bir tedavi yöntemiyle ağrısız tedavi edildiğini belirten Başhekim Yardımcısı Görkem Gökçelioğlu "Genel durumu kanama ve kanserin ilerlemesinden dolayı daha kötüye gitti. Solunum cihazına bağlıydı. Solunum yetmezliğin den dolayı yoğun bakımda takipçisiydik. Hepimiz çok üzgünüz. Bizim içimiz şu açıdan rahat; Ayşen hanım, 1 buçuk yıldır mücadele ediyor. Bu dönemi hiçbir ağrı çekmeden tamamlandı. Şuuru hep açıktı. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.
İç Hastalıları Uzmanı Ergün Kasapoğlu, ise, "Yeşilçamın son temsilcilerinden Ayşen Gruda’yı 13. 45 itibariyle kaybetmiş bulunmaktayız Kendisi yaklaşık 1 aydır tedavi altındaydı hastanemizde. 2 gündür genel durumun kötüleşmesi üzerine tansiyonu çok düşük seyretti. Ölüm sebebi yaklaşık 1 buçuk yıldır pankreas kanseri vardı. Takip etmekteydik. Tüm müdahalelere rağmen cevap alamadık" dedi.
Grudan’nın Torunu Emre Gruda ise," Kelimeler boğazıma düğümleniyor Türkiye için çok önemli bir değer. Aramızdan ayrıldı. Hepimize çok güzel şeyler anlatmış bir insan. Cuma günü öğlen namazına müteakib Zincirlikuyu Mezarlığı’nnda son yolculuğuna uğurlayacağız. Yoğun bakımda konuştuğumuz oldu. Durumu çok iyi değildi. Geçmişten güzel şeylerden bahsetti. Güçlü bir kadındı. İnsan gibi insandı. Ondan çok şey öğrendim" diye konuştu.

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