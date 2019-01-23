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AYŞEN GRUDA'NIN ÖLÜMÜ ÜZERİNE HASTANEYE GELEN ÜNLÜLER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Ayşen Gruda'nın ölümü üzerine hastaneye gelen ünlüler açıklamalarda bulundu.

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ayşen Gruda'nın ölümü üzerine hastaneye gelen ünlüler açıklamalarda bulundu.
Ayşen Gruda'nın torunu Emre Gruda, "Anneannemi kaybettim. Türk halkı da evinden annesini kaybetti. Her evden her aileden biri eksildi. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize uzun ömürler, güzel hayatlar, sevgiyle, saygıyla geçecek uzun ömürler diliyorum. Halkıyla beraber uğurlanmak istiyordu. Bütün o kucakladığı, sevgiyi yaydığı, sevgiyi kattığı, beraber yaşadığı o nesil, her Türk insanıyla beraber olmak istedi ve son dileği buydu, bu şekilde uğurlanmaktı." dedi.
Şarkıcı Betül Demir, "Düşüncelerimi tarif etmek mümkün değil. Çok üzgünüm. Biz Ayşen Gruda ile Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sevgi müzikalinde oynadık. Öyle bir efsaneyle çok özel anlar paylaştım. Hastalığı süresince de son ana kadar beraberdik, hiç de kopmadık. Tek isteği iyileşmekti. 'Hastaneden çok fazla malzeme topladım, bir an evvel oynamak istiyorum' diyordu. Eşsiz bir sanatçıyı kaybettik. Tabi ki, bıraktıklarıyla devam edecek. Üzülüyorum çünkü yapacak daha çok şeyi vardı. Çok savaşçı bir ruha sahip olduğu için hastalığını son ana kadar kabul etmedi." diye konuştu.
Oyuncu Suha Uygur da, "Çok büyük bir duayeni kaybettik. Çok büyük bir ustaydı. Annemin, babamın meslektaşı. Türk tiyatrosu ve sinemasına inanılmaz işlere imzasını atmış, her gördüğümüze içimizi ısıtan, titreten çok sevgili ablamız, onu kaybettik. Hastaydı zaten, bekliyorduk ama çok üzgünüz. Bir şekilde her yaşadığı gün bir kardı. Türk tiyatrosu ve sinemasının başı sağ olsun" şeklinde konuştu.
Oyuncu Tuna Arman ise, "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncusunu kaybettik. Benim 30 yıllık anam, idolüm birçok şeyimdi. Çok üzgünüm. Kendi istediği gibi uğurlayacağız." ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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Sırasıyla
-Betül Demir ile röp.
-Suha Uygur ile röp.
-Tuna Arman ile röp.
-Emre Gruda ile röp.

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