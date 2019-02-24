AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, Karabağlar ilçesinde ev ziyaretlerinde bulundu. Kadınları tek tek dinleyip, sorun ve önerileri not alan Zeybekci, “Nihat Bey’in İzmir’in trafik sorununu bitirecek önemli projeleri var” dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, Karabağlar’da ev ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerinde otobüslerin her yere gitmediği konusunda şikayetler alan Zeybekci, “Kendi araçlarıyla ulaşım sağlamaya çalışan ciddi anlamda sorun yaşıyor. Nihat Bey’in projeleri arasında trafiği rahatlatacak 28 battı çıktı var. Tramvay hattı da belli güzergahlarda değil, Körfez’i çevreleyecek şekilde olacak” diye konuştu.

Kadınlar sosyal alan istedi

Ayşen Zeybekci’yi evinde ağırlayan Ayşe Öztürk, kadınların sosyal alan istediğini belirterek, “En başta belirtmek isterim ki kadınlara ait yüzme havuzu istiyoruz. İzmir’de böyle bir alan yok. Biz hem yüzme havuzu hem de spor salonu istiyoruz. Bunu yıllarca istedik ama sesimizi duyan olmadı” dedi.

Eşinin tüm bu talepleri göz önünde bulundurduğunu belirten Ayşen Zeybekci ise, "Nihat Bey’in bu konuda geçmişte yaptığı çok güzel çalışmalar var. İzmir için ise her 25 bin nüfusa bir spor salonu, her 50 bin nüfusa ise yüzme havuzu inşa edilecek. Yani 500 bin nüfuslu Karabağlar’da 10 yüzme havuzu olacak” diye konuştu.