HABER

Ayşen Zeybekci: "İzmir’de trafik derdi sona erecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 17:00 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, Karabağlar ilçesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Ayşen Zeybekci: "İzmir’de trafik derdi sona erecek"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, Karabağlar ilçesinde ev ziyaretlerinde bulundu. Kadınları tek tek dinleyip, sorun ve önerileri not alan Zeybekci, “Nihat Bey’in İzmir’in trafik sorununu bitirecek önemli projeleri var” dedi.
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci, Karabağlar’da ev ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerinde otobüslerin her yere gitmediği konusunda şikayetler alan Zeybekci, “Kendi araçlarıyla ulaşım sağlamaya çalışan ciddi anlamda sorun yaşıyor. Nihat Bey’in projeleri arasında trafiği rahatlatacak 28 battı çıktı var. Tramvay hattı da belli güzergahlarda değil, Körfez’i çevreleyecek şekilde olacak” diye konuştu.

Kadınlar sosyal alan istedi
Ayşen Zeybekci’yi evinde ağırlayan Ayşe Öztürk, kadınların sosyal alan istediğini belirterek, “En başta belirtmek isterim ki kadınlara ait yüzme havuzu istiyoruz. İzmir’de böyle bir alan yok. Biz hem yüzme havuzu hem de spor salonu istiyoruz. Bunu yıllarca istedik ama sesimizi duyan olmadı” dedi.
Eşinin tüm bu talepleri göz önünde bulundurduğunu belirten Ayşen Zeybekci ise, "Nihat Bey’in bu konuda geçmişte yaptığı çok güzel çalışmalar var. İzmir için ise her 25 bin nüfusa bir spor salonu, her 50 bin nüfusa ise yüzme havuzu inşa edilecek. Yani 500 bin nüfuslu Karabağlar’da 10 yüzme havuzu olacak” diye konuştu.

"Çöp derdi bitecek"
İzmir’de ciddi anlamda çöp sorunu olduğunu belirten Ayşen Zeybekci, "Modern bir şehirde çöp konteyneri olmaz. Belediye çalışanları vatandaşın çöplerini evlerinden alır. Sokakta çöp kokusu olmaz. Karabağlar’ın denize uzak kesimlerinin bile yaz aylarında Körfez kokusuna maruz kaldığı şikayetleri var. Nihat Bey’in başkanlığında bırakın Körfezi, mahallenizdeki çöp kokusunu bile duymayacaksınız. Tüm çöpler geri dönüşümle sıfır atık yöntemi ile yok edilecek” dedi.

Ayşen Zeybekci:

Ayşen Zeybekci:

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Başkanı Şenocak, gece-gündüz sahadaBaşkanı Şenocak, gece-gündüz sahada
Erdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halindeErdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

İşte Benim Stilim yarışmacısının son hali olay oldu

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.