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Ayşe’nin katili baba ve oğula ağır müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 13:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, aynı fabrikada çalışırken aşık olduğu 19 yaşındaki kadını başından vurarak öldüren katil zanlısı Alparslan İşcan ve olayda kendisine yardım eden babası Hamza İşcan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.2017 yılının Aralık ayında Tekirdağ’ın Muratlı İlçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, evinden çıkıp işe gittiği esnada kendisi ile aynı fabrikada çalışan Alparslan İşcan tarafından başından tabanca ile vurularak, öldürüldü.

Ayşe’nin katili baba ve oğula ağır müebbet

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde, aynı fabrikada çalışırken aşık olduğu 19 yaşındaki kadını başından vurarak öldüren katil zanlısı Alparslan İşcan ve olayda kendisine yardım eden babası Hamza İşcan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2017 yılının Aralık ayında Tekirdağ’ın Muratlı İlçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, evinden çıkıp işe gittiği esnada kendisi ile aynı fabrikada çalışan Alparslan İşcan tarafından başından tabanca ile vurularak, öldürüldü. Daha sonra kaçmaya çalışan baba ve oğul otomobillerinin tarlada çamura saplanması sonucu kıskıvrak yakalandı. Baba ve oğul, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Baba ve oğul hakkında Tekirdağ 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Tutuklu sanıklar Alparslan İşcan ve Hamza İşcan’ın yargılama karar duruşmasında avukatları da hazır bulunurken, ölen kadının yakınları ile avukatlarının da katıldığı duruşmaya davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da hazır bulundu.
Olay gününü anlatan sanık Alparslan İşcan, "Beni görünce panikleyip, telefonla babasını aradı ve ’Baba Alparslan burada gel beni al’ dedi. Yanına yaklaşıp, ’Seni kaçırmaya geldim’ dedim. Ayşe bacağıma doğru tekme attı. Tekme attıktan sonra korkutma maksatlı belimdeki silahı çektim. O anda kullanmış olduğum ilaçların etkisiyle bir anda kendimi kaybettim. Silahı bilinçli olarak ateşlemedim. Tek el ateş ettim, neresine denk geldiğini bilmiyorum. Yere düştüğünü gördüm, panikleyip arabaya koştum. Arabadaki babam ne olduğunu sordu, ona bir şey söylemedim. Olaydan sonra bilinçli değildim. Gittiğimiz kulübede uyuya kalmışım bu nedenle kaçtığımız iddiasını kabul etmiyorum" dedi.
Hamza İşcan ise oğlunun, kıza kaçma teklifinde bulunması için evinin önüne gittiklerini ifade ederek, “Onun tanıştığı ilk kızdı, başka bir kız arkadaşı yoktu. Bu nedenle bırakmak istemiyordu. Silah bana ait. Nereden temin ettiğimi söylemek istemiyorum. Oğlumun Ayşe’yi öldürdüğünü bilmiyordum. Daha sonra öğrendim" dedi.
Mahkemede 2 sanığı yargılama sürecindeki davranışları ile pişmanlık duymadıkları dikkate alınarak, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayşe’nin katili baba ve oğula ağır müebbet

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