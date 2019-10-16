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Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Uzman Dr.

Ayşe'nin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), ölümüyle ilgili erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan (46) hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanık Tarhan, 9 Aralık 2019'da hakim karşısına çıkacak.
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür Tarhan, sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman’ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak genç kıza ilaçları verdiğini, 'propofol' etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini söyleyen Özgür Tarhan, 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Cumhuriyet Savcısı Ramazan Hançer tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Özgür Tarhan hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, otopsi raporlarında Ayşe Karaman'ın ölümüne 'propofol' etken maddeli ilacın neden olduğunun anlaşıldığı, her ne kadar şüphelinin, Karaman'a ilacı kendisinin vermediğini söylese de damar yolu açtığını itiraf ettiği belirterek şu değerlendirme yapıldı:
"Propofol ilacının anestezi uzmanı doktor ve ilgili kişiler dışında başkalarınca yasal olarak temin edilmesinin zor oluşu, müştekilerin şikayeti, tanık anlatımları, özellikle tanık Tuğçe A.’nın anlatımları, otopsi raporu ile tüm dosya kapsamında delillerin takdiri mahkemeye ait olmak üzere şüphelinin Ayşe Karaman’a damar yolu açmak üzere iki adet ilaç ve ameliyatlarda kullanılan 'Propofol' isimli ilacı vermek suretiyle ölümüne sebebiyet verdiği, bu haliyle müsnet suçu işlediği anlaşılmakla 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan cezalandırılması talep olunur."
İddianame, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Özgür Tarhan, 9 Aralık tarihinde hakim karşısına çıkacak.

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