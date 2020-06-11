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Ayşenur Arslan Halk TV'den ayrıldı mı? Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Halk TV'de Medya Mahallesi programıyla ekrana gelen usta haberci Ayşenur Arslan, kanaldan ayrıldığı yönündeki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ayşenur Arslan Halk TV'den ayrıldı mı? Açıklama geldi

Halk TV programcısı gazeteci Ayşenur Arslan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden Halktv'den ayrıldığına yönelik mesajlar aldığını söyledi.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığını duyuran Arslan, "Sadece, ciddi olmasa da ekrana çıkmamı engelleyen bir sağlık sorunu ve tedavisi için birkaç günlük mola..." dedi.

Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, “Halk TV’den ayrılmışsın” diye mesajlar alıyorum. Kesinlikle doğru değil. Sadece, ciddi olmasa da ekrana çıkmamı engelleyen bir sağlık sorunu ve tedavisi için birkaç günlük mola.. Pazartesi ekranda görüşmek üzere...."

aysenur aslan


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