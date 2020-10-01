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Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:59 | Son Güncelleme

Gazeteci Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldığını duyurdu. Arslan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Savcılığın beni göresi gelmiş. Şüphe çekmesin diye “şüpheli” gibi gidecekmişim" dedi.

Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı

Gazeteci Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından şüpheli olarak ifadeye çağrıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından kendisine gönderilen çağrı kağıdının fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Ayşenur Arslan, "Güzel bir sonbahar günü. Kapı çaldı: Posta! Bekle-me-diğim mektup geldi. Savcılığın beni göresi gelmiş. Şüphe çekmesin diye “şüpheli” gibi gidecekmişim. Görüşecekmişiz!" diye yazdı.

Arslan'ın paylaşımı şöyle:

aysner


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