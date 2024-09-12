Ayşenur Ezgi Eygi için Türkiye'den hamle geldi: İsrail askerleri başından vurarak öldürmüştü

Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesi dünya çapında gündem oldu. İsrail askerlerinin tepki çeken cinayetiyle ilgili Türkiye harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eygi'nin öldürülmesi hakkında Türkiye tarafından soruşturma açıldığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ: EYGİ'NİN NAAŞININ YARIN ÜLKEMİZE VARMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye nakledilmesiyle ilgili işlemler bugün (12 Eylül) Tel Aviv Büyükelçiliğimiz ve Kudüs Başkonsolosluğumuz tarafından tamamlanmıştır. Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir."

GERÇEK MERMİYLE VURULDU

Nablus kentinde yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protestoya katılan ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, İsrail askerleri tarafından gerçek mermi ile başından vurulmuştu. Rafidia Hastanesi'ne kaldırılan 26 yaşındaki Eygi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır