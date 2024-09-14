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  4. Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş arasında tartışma: 'Olmadı, size hiç yakışmadı'

Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze töreninde Özgür Özel ile Numan Kurtulmuş arasında tartışma: 'Olmadı, size hiç yakışmadı'

14.09.2024 16:53
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.09.2024 16:53
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Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü. Eygi için bugün Aydın Didim'de cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında tartışma yaşandı. Sadece Kurtulmuş'un konuşturulması üzerine başlayan tartışmada Özel "Olmadı, size hiç yakışmadı" derken, Kurtulmuş ise "Benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz?" dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Aydın'ın Didim ilçesindeki Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, annesi Rabia Birden, eşi Hamid Ali Mazhar, dedesi Şeref Eygi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile bazı milletvekilleri de katıldı.

AA-20240914-35641094-35641091-ISRAIL_ASKERLERINCE_KATLEDILEN_AYSENUR_EZGI_EYGI_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

ÖZEL TEPKİ GÖSTERDİ: 'BUNLAR HOŞ OLMADI'

Cenaze töreninin ardından törende sadece TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasına tepki gösteren Özel, Kurtulmuş’a, “Her iki çift laf kıymetli ama dinlemeyi bilene. Böyle günde halen daha ikilik, halen daha siyasi şey yaratıyorsunuz ya… Burada bizim de ağzımızdan çıkacak iki çift lafın çok yerde kıymeti olur. Takdir sizin ama hem tarafsızım deyip, hem böyle işlerin içine girmek, din görevlilerini bu işe alet etmek, bunlar hoş olmadı. Olmadı, size hiç yakışmadı. Bizim ağzımızdan çıkacak iki çift lafın önemli anlamı olur. Din görevlilerini bu işlere alet etmek, olmadı” sitemlerini iletti.

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"BENDEN FARKLI BİR ŞEY Mİ SÖYLECEKTİNİZ?"

Kurtulmuş’un, “Siz de konuşsaydınız kardeşim benden farklı bir şey mi söyleyecektiniz” sözleri üzerine, Özel, “Onu ben takdir ederim” yanıtını verdi.

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"CENAZE UĞURLANANA KADAR HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Özel, törende yaşananların sorulması üzerine, “Hepimiz Ayşenur kardeşimizin cenazesine katılmak üzere Didim’e geldik. Arkadaşlarımız cenazede konuşmalar olabileceğini iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Meclis Başkanının konuşması için bir kürsü kurulduğunu öğrendim. Buna partililerimizin itirazı üzerine kürsü kaldırıldı. Sayın Meclis Başkanı’nı aradım. ‘Ankara’dan buraya kadar gelmişim, hepiniz adına bir konuşma yapmam uygun olur’ dedi. Ben de kendisine ‘Tarafsız bir Meclis Başkanı olarak konuşsaydınız münasip olurdu ancak son dönemdeki tutumlarınızdan sonra tarafsızlığınızı kabul etmek sorun yaratır. Bu nedenle Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak benim varsa diğer siyasi partilerin genel başkanlarının da birer ikişer cümle kurması hem Ayşenur’un davasına hem Filistin davasına katkı sağlar. İsterseniz bunu siz teklif edin’ dedim. Ancak din görevlisinin mikrofonu uzatmasını sağlayarak fiili durum yarattılar, bu konuyu oldubittiye getirdiler. Cenaze uğurlanana kadar hiçbir şey söylemedim. Cenazeyi yolcu ettikten sonra münasip bir dille kendisine bu konudaki tepkimi dile getirdim” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Aydın İsrail Özgür Özel
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