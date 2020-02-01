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Ayşenur Güven davasında flaş tutuklama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 23:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2017 yılında ‘Ben bir şeytanın eline düştüm’ yazan not bırakarak intihar eden Ayşenur Güven’in ölümüyle ilgili ev hapsi şartıyla tahliye edilen ve elektronik kelepçe takılı olan Selahattin S., ‘yaralama’ suçundan yargılandığı başka bir davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.İddiaya göre, Alanya’da oturan Ayşenur Güven, çocuk yaşından itibaren amcasının oğlu Selahattin S.’nin cinsel saldırısına maruz kaldı.

Ayşenur Güven davasında flaş tutuklama kararı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2017 yılında ‘Ben bir şeytanın eline düştüm’ yazan not bırakarak intihar eden Ayşenur Güven’in ölümüyle ilgili ev hapsi şartıyla tahliye edilen ve elektronik kelepçe takılı olan Selahattin S., ‘yaralama’ suçundan yargılandığı başka bir davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İddiaya göre, Alanya’da oturan Ayşenur Güven, çocuk yaşından itibaren amcasının oğlu Selahattin S.’nin cinsel saldırısına maruz kaldı. Güven yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Evlendikten sonra da Selahattin S. tarafından istismara ve tehditte maruz kaldığı öne sürülen Güven 5 Nisan 2017 yılında başından geçenleri eşi, babası, erkek kardeşi ve dayısına anlattı. Olayın ortaya çıkmasından 3 gün sonra Güven, ‘Ben bir şeytanın eline düştüm’ yazılı mektup bırakıp kendisini asarak intihar etti.

Sanığa en son elektronik kelepçe takılıp, ev hapsi kararı verildi
Selahattin S. tarafından "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit edildiğini söyleyen Ayşenur Güven’in başlayan hukuk mücadelesinde ilk bozma kararı Yargıtay 14. Daire’den geldi. Yargıtay, ölüm nedeniyle tanık kalmadığından cezanın bozularak sanığın beraatı yönünde yargılamanın yeniden yapılmasını istedi. Yargıtay 14. Daire’nin kararından sonra Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi davayı yeniden görüşmek üzere 14 Aralık 2019 tarihinde yeniden toplandı ve direnme kararı verdi. Direnme kararından sonra sanık Selahattin S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karardan 20 gün sonra Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanığın elektronik kelepçe takılıp, ev hapsi kararı verilerek tahliyesine karar verdi.

Başka duruşma için izinsiz evden ayrıldı, tutuklandığı ortaya çıktı
Ev hapsinde olan Selahattin S., bugün izinsiz olarak adresinden ayrılarak hakkında ‘Yaralama’ suçundan görülen davanın durumunu öğrenmek için Alanya Adliyesi’ne gitti. Elektronik kelepçe takılı olan Selahattin S.’nin evinden ayrıldığını tespit eden ekipler arama çalışması başlattı. Selahattin S., Alanya Adliye girişindeki polis noktasında yakalanarak gözaltına aldı. Gitmek istediği 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ise Selahattin S.’ye mahkeme heyetinin ‘Yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiği ortaya çıktı. Selahattin S. işlemlerinin ardından Asayiş Büro Amirliği infaz ekiplerince Alanya Cezaevi’ne gönderildi.

Ayşenur Güven davasında flaş tutuklama kararı

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