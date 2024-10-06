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Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice öldürülmesi sonrasında İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Ekipler harekete geçti, Valilik'ten açıklama

06.10.2024 17:10
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İstanbul'da Ayşenur ve İkbal'in vahşice öldürülmesi sonrasında İzmir'deki bir korku evinin dışındaki parçalara ayrılmış mankenler tepki çekmişti. Şikayetler sonrası harekete geçen ekipler, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi. Valilik de açıklama yaptı.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vahşice öldürülmesi sonrasında İzmir'deki görüntü tepki çekmişti! Ekipler harekete geçti, Valilik'ten açıklama

Alsancak semti 1485 Sokak'taki bir korku evinin dış cephesine reklam amacıyla asılan 1 kanlı baş, 1 başı olmayan kanlı vücut maketi, 1 kafatası, 3 korku mankeni, 1 kanlı çocuk maketi, 1 kanlı kol ve el maketi İstanbul Fatih'teki Yedikule surlarında kasap olduğu öğrenilen Semih Çelik'in (19), 4 Ekim'de İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil'i (19) öldürdüğü olayı çağrıştırması nedeniyle toplatıldı.

IZMIRDE-KORKU-EVININ-REKLAM-AMACLI-ASTI_356166_98206

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Şikayet sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korku evine asılı pano ve plastik mankenleri tek tek bulundukları yerden indirdi.

IZMIRDE-KORKU-EVININ-REKLAM-AMACLI-ASTI_356169_98206

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "X sosyal paylaşım sitesi üzerinden 06 Ekim 2024 tarihinde yapılan bir paylaşımda, Konak ilçesi Alsancak semtinde faaliyet gösteren Oyun Evi (Korku Evi) olarak ruhsatlanmış iş yerinin reklam amaçlı astığı pano ve plastik mankenlerin rahatsızlık verdiği belirtilmiştir. Alsancak Polis Merkezi Amirliği görevlilerimizce iş yerinde gerekli denetimler yapılmış, söz konusu materyaller bulundukları yerden kaldırılmış, işletme sahipleri ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır" denildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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cinayet İzmir İzmir Valiliği
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