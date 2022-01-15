HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ayşenur yasa boğdu! Dayısının döverek öldürdüğü söylenmişti, yürek burkan kare

Ayşenur yasa boğdu! Dayısının döverek öldürdüğü söylenmişti, yürek burkan kare

15.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da şüpheli ölümü sonrasında annesi ve dayısı tutuklanan 3 yaşındaki Ayşenur’un biyolojik babası olduğunu iddia eden Erdi Karakiraz tarafından alınan cenazesi, Konya’nın Akşehir ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Karakiraz, “Kızımı bir gün olsun annesi bana göstermedi. Para karşılığı anneannesinin üstüne aldı. Sahte evraklar yaptılar. Ben ne kadar devlete sığındıysam da hiçbir konuda benim elimden tutanım olmadı. tek tutunacak dalım oğlum kaldı benim” dedi.

Ayşenur yasa boğdu! Dayısının döverek öldürdüğü söylenmişti, yürek burkan kare

Burdur’dan cenazeyi teslim alarak memleketi olan Akşehir’e getiren acılı baba Erdi Karakiraz, cenaze namazı öncesi yaptığı açıklamada ciğerlerinin yandığını söyledi. Kızının vefat ettiğini, oğlunun da yurda koyulduğunu ifade eden Erdi Karakiraz, “Kızımı bir gün olsun annesi bana göstermedi. Para karşılığı anneannesinin üstüne aldı. Sahte evraklar yaptılar. Ben ne kadar devlete sığındıysam da hiçbir konuda benim elimden tutanım olmadı. Kızımı bir kez olsun bana gösterin dedim. Korkmayın, kaçırmam, yemem ama bana göstermediler. Bak şimdi ne oldu? Kızımın bana ölüsünü verdiler. Şu anda kızımın cenazesini aldım geldim ben morgtan. Son görevimi sağ salim yerine getireyim, Allah büyük. Şu anda tek tutunacak dalım oğlum kaldı benim” dedi.

Screenshot_17

Burdur'da minik Ayşenur'un ölümü! Babası konuştu: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorumBurdur'da minik Ayşenur'un ölümü! Babası konuştu: Kızımı bir gün bile göremedim, ölüsünü alıyorum

DNA TESTİNİN SONUCU BEKLENİYOR

Kızı için DNA testi verdiğini söyleyen Erdi Karakiraz, sonucun henüz çıkmadığını, 10 güne kadar sonucun açıklanacağını belirtti. Bundan sonraki süreçte tek tutunacak dalı olan oğlu için çaba göstereceğini söyleyen Karakiraz, “Oğlumu bana versinler, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Oğlumu bana vermezlerse gerçekten kafayı yiyeceğim. Onun olduğunu bildiğim için nefes alıyorum ben. Ben çocuklarımı 3-3,5 senedir görmüyorum. Kızım doğdu ben askerdeydim, sahte evraklarla başkasının üstüne aldılar. Daha bir kez olsun, bir dakika yüzünü görmedim. Ayrıldığım eşime telefonla çocukları soruyordum, yeri geldiği zaman oğlumla konuşturuyordu, kızımla görüştürmüyordu. Genellikle de her zaman yatıyorlar deyip, konuşturmuyordu. Defalarca gidip çocuklarımı görmek istedim. İlgililer bana inanmadı. Diyorlar ki çocuğunun peşinden koşsaydın böyle olmazdı. Çok koştum ama vermediler. Göstermediler. Buradan Burdur’daki savcılarımıza ve amirlerimize teşekkür ediyorum. Hiç değilse çocuğumun cenazesine kavuşabildim. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Screenshot_22

CENAZE NAMAZI KILINDI

Akşehir Hasan Paşa İmaret Camiinde kılınan cenaze namazının ardından minik Ayşenur’un cenazesi omuzlar üzerinde götürüldüğü Akşehir Nasreddin Hoca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

''ÖBÜR ÇOCUĞU DA ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER''

Cenaze giderken küçük Ayşenur’un babaannesi ve akrabaları feryat ederek baygınlık geçirdi. Babaanne Kader T. “Her ikisi bir olup kızımızı öldürmüşler. Öbür çocuğu da öldüreceklerini söylediler. Bizim çocuğumuzu kendi üstüne nasıl alır? Katil Kader. Senin de kardeşinin de oradan ölüsü çıksın. Kardeşinin üstüne attı cinayeti, ikisi birlikte yaptı bunu” diye feryat etti.

Screenshot_19

Mezarlıkta baba Erdi Karakiraz’ın 4 aylıkken vefat eden kardeşi Eren Karakiraz’ın mezarının üzerine defnedilen küçük Ayşenur’un mezar taşına akrabaları tarafından başörtüsü bağlandı. Cenaze defnedilirken gözyaşlarına boğulan Erdi Karakiraz, duanın ardından kızının mezarına kapanarak, “Kızım sen kalk oradan ben yatayım” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Baba Karakiraz yakınları tarafından güçlükle mezardan kaldırıldı.

Son dakika: Burdur'da Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Babadan şoke eden ifadeler: Ayaklarından iple bağlamışSon dakika: Burdur'da Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Babadan şoke eden ifadeler: Ayaklarından iple bağlamış

Screenshot_23

Screenshot_20

Screenshot_21

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdülerHastanede skandal şakalaşma! Hemşireyle inatlaşıp hastayı öldürdüler
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bu taş için kuyruğa giriyorlar: Doktorlar bile tavsiye ediyorBu taş için kuyruğa giriyorlar: Doktorlar bile tavsiye ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Erdoğan "Yüzde 36" demişti! Böyle aştılar

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Canlı yayında iş teklifi!

Canlı yayında iş teklifi!

Tüm dünyanın beklediği haber! "Müjde" diyerek duyurdu: Bitiyor

Tüm dünyanın beklediği haber! "Müjde" diyerek duyurdu: Bitiyor

MEB ortaokul ve liselerde sınav yaptı! Sonuçlar ne olacak?

MEB ortaokul ve liselerde sınav yaptı! Sonuçlar ne olacak?

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Bir şehir bu olayı konuşuyor! Banka müdüründen 2,5 milyon dolarlık vurgun

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Erdoğan, "Adayınız kim?" demişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Eğer gerçekleşirse... "Chucky gibi ölümcül olabilir"

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Cin çıkartma seansında öldürdüler! Önce oklava sonra ise...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.