Ayşenur yasa boğdu! Dayısının döverek öldürdüğü söylenmişti, yürek burkan kare

Burdur’dan cenazeyi teslim alarak memleketi olan Akşehir’e getiren acılı baba Erdi Karakiraz, cenaze namazı öncesi yaptığı açıklamada ciğerlerinin yandığını söyledi. Kızının vefat ettiğini, oğlunun da yurda koyulduğunu ifade eden Erdi Karakiraz, “Kızımı bir gün olsun annesi bana göstermedi. Para karşılığı anneannesinin üstüne aldı. Sahte evraklar yaptılar. Ben ne kadar devlete sığındıysam da hiçbir konuda benim elimden tutanım olmadı. Kızımı bir kez olsun bana gösterin dedim. Korkmayın, kaçırmam, yemem ama bana göstermediler. Bak şimdi ne oldu? Kızımın bana ölüsünü verdiler. Şu anda kızımın cenazesini aldım geldim ben morgtan. Son görevimi sağ salim yerine getireyim, Allah büyük. Şu anda tek tutunacak dalım oğlum kaldı benim” dedi.

DNA TESTİNİN SONUCU BEKLENİYOR

Kızı için DNA testi verdiğini söyleyen Erdi Karakiraz, sonucun henüz çıkmadığını, 10 güne kadar sonucun açıklanacağını belirtti. Bundan sonraki süreçte tek tutunacak dalı olan oğlu için çaba göstereceğini söyleyen Karakiraz, “Oğlumu bana versinler, ben başka hiçbir şey istemiyorum. Oğlumu bana vermezlerse gerçekten kafayı yiyeceğim. Onun olduğunu bildiğim için nefes alıyorum ben. Ben çocuklarımı 3-3,5 senedir görmüyorum. Kızım doğdu ben askerdeydim, sahte evraklarla başkasının üstüne aldılar. Daha bir kez olsun, bir dakika yüzünü görmedim. Ayrıldığım eşime telefonla çocukları soruyordum, yeri geldiği zaman oğlumla konuşturuyordu, kızımla görüştürmüyordu. Genellikle de her zaman yatıyorlar deyip, konuşturmuyordu. Defalarca gidip çocuklarımı görmek istedim. İlgililer bana inanmadı. Diyorlar ki çocuğunun peşinden koşsaydın böyle olmazdı. Çok koştum ama vermediler. Göstermediler. Buradan Burdur’daki savcılarımıza ve amirlerimize teşekkür ediyorum. Hiç değilse çocuğumun cenazesine kavuşabildim. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Akşehir Hasan Paşa İmaret Camiinde kılınan cenaze namazının ardından minik Ayşenur’un cenazesi omuzlar üzerinde götürüldüğü Akşehir Nasreddin Hoca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

''ÖBÜR ÇOCUĞU DA ÖLDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER''

Cenaze giderken küçük Ayşenur’un babaannesi ve akrabaları feryat ederek baygınlık geçirdi. Babaanne Kader T. “Her ikisi bir olup kızımızı öldürmüşler. Öbür çocuğu da öldüreceklerini söylediler. Bizim çocuğumuzu kendi üstüne nasıl alır? Katil Kader. Senin de kardeşinin de oradan ölüsü çıksın. Kardeşinin üstüne attı cinayeti, ikisi birlikte yaptı bunu” diye feryat etti.

Mezarlıkta baba Erdi Karakiraz’ın 4 aylıkken vefat eden kardeşi Eren Karakiraz’ın mezarının üzerine defnedilen küçük Ayşenur’un mezar taşına akrabaları tarafından başörtüsü bağlandı. Cenaze defnedilirken gözyaşlarına boğulan Erdi Karakiraz, duanın ardından kızının mezarına kapanarak, “Kızım sen kalk oradan ben yatayım” diyerek gözyaşlarını tutamadı. Baba Karakiraz yakınları tarafından güçlükle mezardan kaldırıldı.

(İHA)

