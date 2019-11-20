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Ayşenur’un intiharına neden olan amcasının oğlu tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde 22 yaşındaki kadının bir mektup bırakıp intihar etmesinin ardından kadına cinsel tacizde bulunmak ve ölümüne neden olmaktan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan amcasının oğlu, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.Alanya’da yaşayan Ayşenur Güven (22), iddiaya göre küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu sanık Selahattin S.’nin (30) cinsel istismarına maruz kaldı ve bu durum Ayşenur’un evlenerek bir çocuk sahibi olmasından sonra da devam etti.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 22 yaşındaki kadının bir mektup bırakıp intihar etmesinin ardından kadına cinsel tacizde bulunmak ve ölümüne neden olmaktan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan amcasının oğlu, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Alanya’da yaşayan Ayşenur Güven (22), iddiaya göre küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu sanık Selahattin S.’nin (30) cinsel istismarına maruz kaldı ve bu durum Ayşenur’un evlenerek bir çocuk sahibi olmasından sonra da devam etti. Mustafa Güven ile evlenen Ayşenur Güven, cinsel saldırı eylemlerine daha fazla dayanamayınca 5 Nisan 2017’de içinde bulunduğu zor durumu hem eşi hem de ailesi ile paylaştı. Olayın ortaya çıkmasından 3 gün sonra ‘Ben bir şeytanın eline düştüm’ yazılı mektup bırakıp kendisini asarak yaşamına son veren Ayşenur Güven’in intiharının ardından Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2. duruşmada, sanık Selahattin S.’nin daha önce aldığı 14 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve sanığın tutuklanmasına karar verildi. Duruşmanın ardından sanık hakkında tutuklama kararı çıkarken, yerel mahkemenin kararı yeniden Yargıtaya gönderilecek.
Karar sonrası Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takiple Selahattin S.’nin Alanya’nın kırsalındaki Susuz Yaylası’ndaki bir evde gizlendiğini tespit etti. Dün akşam belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

“Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin”
Gözaltına alınan Selahattin S., karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Jandarma eşliğinde adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin ‘Neden kaçtınız?’ sorusuna Selahattin S., "Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin" yanıtını verdi. Selahattin S., Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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