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Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 19:03 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Ayşenur G.'nin (22) 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) yeniden yargılanacağı dava, Alanya'da görülecek.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da, Ayşenur G.'nin (22) 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.'nin (30) yeniden yargılanacağı dava, Alanya'da görülecek. Selahattin S.'nin, 6 yaşından itibaren kuzeni Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Davaya müdahil olan Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Dönem Başkanı avukat Melek Depren, herkesi davaya katılmaya çağırdı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur G., çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin S.'nin cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur G., yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa G. ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur'la nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin S.'nin "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur G., 5 Nisan 2017'de tüm başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI
Aile, Selahattin S. hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan Selahattin S., Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ
İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019'da, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin S.'nin suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verdi. Selahattin S. kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
'DURUŞMAYA HERKESİ BEKLİYORUZ'
Davaya müdahil olan ve Ayşegül G.'nin ailesine de gönüllü olarak avukatlık yapan Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu, 14 Kasım Perşembe günü yeniden görülecek davaya katılım çağrısı yaptı. Kurulun dönem başkanı avukat Melek Depren, tahliye kararının kamu vicdanını derinden yaraladığını söyledi. Avukat Depren, "Zira Ayşenur daha 19 yaşında ve henüz yeni doğan bir bebeği varken, gencecik hayatına son vermiştir. Ancak bu yıkımın altında ezilen Ayşenur değil, bu zihniyet olmalıdır. Bizler Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olarak, aynı günlü duruşmaya katılım sağlayarak Ayşenur ve ailesine destek sunacağını açıklayan Haluk Levent ile AHBAP üyelerinin de desteği ile Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin tahliye yönündeki kararına karşı direnmek ve tam da karşımızda duran maddi gerçeği dosyaya yansıtmak için Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Kasım Perşembe günü yapılacak duruşmaya, kadına yönelik şiddete karşı duran herkesi bekliyoruz. Bu direniş, işbu haksızlığın karşısında en haklı direniştir. Ve adalet, hemen şimdi gelmelidir" dedi.
'BEN BİR ŞEYTANIN ELİNE DÜŞTÜM'
Ayşenur G.'nin eşine bıraktığı mektubunda ise şunlar kaydedilmişti:
'Ben seni çok seviyorum. Seni severek ölüyorum. Bir tek bu bana gurur veriyor. Ben bir şeytanın eline düştüm, beni tehdit, şantajla zorla neler yaptırdı. İnsan namusu için yaşar, ben senin namusunu temizleyeceğim. Boynun bükük gezmeyeceksin. Bir ömür mutlu, huzurlu olacaksın. Oğlum bir taneme iyi bak. Sev, ilgi göster. Öp, annesizliği yaşamasın. Ona çok iyi bak. Ben bir hata yaptım, sonucuna da katlanıyorum. Sensizlik, sensiz yaşayacağıma, oğlumsuz yaşayacağıma ölürüm daha iyi. Hakkını helal et, senin ve ailenin üzerimde çok hakkı var. Hepsi çok iyi insanlar, beni her şeyden, herkesten korudular, kolladılar. Seni her şeyden çok sevdim. Beni affet.'

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