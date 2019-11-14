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Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

14 YIL HAPİS VE TUTUKLAMA KARARI  Antalya'da, Ayşenur Güven'in 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp, intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30) yeniden yargılandığı dava sona erdi.

14 YIL HAPİS VE TUTUKLAMA KARARI
Antalya'da, Ayşenur Güven'in 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp, intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30) yeniden yargılandığı dava sona erdi. Tutuksuz sanık Sezer'in katılmadığı, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada; Ayşenur Güven'in annesi, babası, kardeşi, eşi, yakın akrabaları ve tarafların avukatları hazır bulundu.
'KARAR, SANIĞA ÖDÜL'
Baba Mustafa Sezer, duruşmada, "Bir aile düzenini bozmak bu kadar basit olmamalı. Yargıtay'ın verdiği karar, sanığa ödüldür. Mahkemenizden sanığın hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Kızımın ruhu ancak böyle huzur bulacaktır. Benim kızım karıncayı bile incitmezdi. Ben şimdi sokakta 20- 25 yaşındaki kadınları görünce gözüme kızım geliyor ve içim cız ediyor. Cezanın artırılarak, sanığın tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.
'TÜM AİLEMİ ÖLDÜRDÜ'
Ayşegül Güven'in eşi Mustafa Güven ise "Bu kişi sadece Ayşenur'u öldürmedi, tüm ailemi öldürdü. Adalete güveniyorum. Mahkemenin, Yargıtay'ın kararına karşı direnmesini bekliyorum" diye konuştu.
'BU KARAR FACİADIR'
Ailenin avukatı da "Bu davada ensest ilişki ve cinsel taciz vardır. Mağdur ölmeden önce kız kardeşiyle birlikte sanığın her ikisine de tacizde bulunduğunu beyan etmiştir. 14 yıl verilen ceza azken, Yargıtay'ın kararı vicdana ve ahlaka aykırıdır. Sanığın kendisine arazi anlaşmazlığı yüzünden iftira atıldığı savunması ise suçtan kurtulma çabalarıdır. Bu karar bir faciadır" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Yargıtay'ın ilamına katılmadığını ve yerel mahkemenin kararında direnmesi gerektiğini söyledi.
Antalya Barosu Başkan Vekili Cenk Soyer, "Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin 5 üyesinden 3'ünün sanık hakkında verdiği kararın gerekçesine bakıldığı zaman bizim bu konudaki savunmalarımız da ortaya çıkacaktır" dedi.
Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatı ise Yargıtay kararına tepki gösterdi.
Savcı da mütalaasında, yerel mahkemenin daha önceki kararına uymasını talep etti.
Kısa aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, "Şu an aldığımız karar, vicdani ve hukuki bir karardır. Sanığın eylemini gerçekleştirdiği yönündedir. Sanığın tutuklanması yönünde oy birliğiyle karar verilmiştir" dedi.
YENİDEN TUTUKLAMA
Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık Selahattin Sezer'e, daha önce verildiği gibi 14 yıl hapis cezası verilmesine ve sanığın tutuklanmasına hükmedildi. Sanık hakkında tutuklama kararı çıkarılırken, yerel mahkemenin kararı yeniden Yargıtay'a gönderilecek.

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