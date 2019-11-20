HABER

Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30), Alanya'da gizlendiği yayla evinde yakalandı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30), Alanya'da gizlendiği yayla evinde yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI

Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019'da, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin Sezer'in suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verdi. Selahattin Sezer kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

14 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI

Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. 14 Kasım 2019 tarihindeki duruşmaya katılmayan Selahattin Sezer, mahkemece 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.

GİZLENDİĞİ YAYLA EVİNDE YAKALADI

Mahkeme kararının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler Selahattin Sezer’in yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin Sezer’in Alanya’nın kırsalındaki Susuz Yaylası’ndaki bir evde gizlendiğini tespit etti. Tespit üzerine bu akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri Selahattin Sezer’i yakalayarak, gözaltına aldı. Selahattin Sezer’in yarın sabah adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor Burada kadınlar çocuklarını eşlerine emanet edip kahveye gidiyor
Kara kartal aşığı Nuh’un tek isteği Beşiktaş stadyumunda maç izlemekKara kartal aşığı Nuh’un tek isteği Beşiktaş stadyumunda maç izlemek
Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldüTerör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Ekipler tam 4 saat mücadele etti! 4 milyon liralık zarar!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tek tek sınır dışı ediliyorlar! Sekiz günde 15 DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderildi

Tek tek gönderiliyorlar! Sırada onlar var

Kadıköy’de korkutan patlama! O anlar kamerada

Kadıköy’de korkutan patlama! O anlar kamerada

Tatvan’da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi! Böyle gömmüşler

Tatvan'da bulundu! Böyle gömmüşler

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Terör örgütüne büyük darbe! 10 terörist öldürüldü

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Balıkesir ve Kırklareli'nde düzensiz göçmenler yakalandı

Manisa'da korkunç olay! Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın öldü

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.