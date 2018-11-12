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Ayser Doğramacı'nın vefatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

YÖK Başkanı Yekta Saraç, vefat eden Doğramacı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'ün kurucusu merhum Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın vefat eden eşi Ayser Doğramacı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "YÖK'ün kurucusu merhum Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın vefat eden kıymetli eşi Ayser Doğramacı'ya Allah’tan rahmet, değerli Doğramacı ailesi ve bütün yakınlarına başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayser Doğramacı yekta saraç

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