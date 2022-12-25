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Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aysu Keskin Survivor'da yarışacak!

25.12.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aysu Keskin, merakla beklenen Survivor'un 2023 yeni sezonunda yarışacak. Bununla birlikte Aysu Keskin hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. İşte Aysu Keskin hayatı ve oynadığı takımlar...

Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aysu Keskin Survivor'da yarışacak!

Survivor yeni sezon yarışmacıları duyuruluyor. Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan gibi isimlerin ardından Aysu Keskin'in de Survivor'un yeni sezonunda yarışacağı açıklandı. Peki Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aysu Keskin Survivor'da yarışacak!

AYSU KESKİN KİMDİR?

15 Mayıs 1990 İstanbul doğumlu Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. Daha önce Genç Milli Takım formasını giymiştir. Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır.

Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aysu Keskin Survivor'da yarışacak!

AYSU KESKİN'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

TED Ankara Kolejliler (K)

Ordu Spor Kulübü

Tosyalı Toyo Osmaniye

Samsun Basketbol İhtisas

Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü

Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü

Samsun Basketbol İhtisas

İzmit Belediye Spor Kulübü

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI

  • Berdan Mardini
  • Ümit Erdim
  • Murat Eken
  • Zeynep Alkan
  • Seçkin Piriler
  • Cansu Tuman
  • Halil İbrahim Göker
  • Buse Plan
  • Alper Rende
  • Elanur
  • Chaby
  • Kürşat Juan
  • Aysu Keskin
  • Barış Telli
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