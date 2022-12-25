Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aysu Keskin Survivor'da yarışacak!

Survivor yeni sezon yarışmacıları duyuruluyor. Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan gibi isimlerin ardından Aysu Keskin'in de Survivor'un yeni sezonunda yarışacağı açıklandı. Peki Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...
15 Mayıs 1990 İstanbul doğumlu Aysu Keskin basketbol oyuncusudur. Daha önce Genç Milli Takım formasını giymiştir. Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin 177 cm boyundadır.
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