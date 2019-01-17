'Aysun abla'ya uyuşturucu ticaretinden hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) - KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı ve kendisini 'Aysun abla' diye tanıttığı iddia edilen Hicret Yalçı ve arkadaşı İlker Kızıltaş birlikte yargılandıkları davada hapis cezasına çarptırıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 Kasım'da Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Hacısaki Mahallesinde düzenlediği operasyonda, Hicret Yalçı ve arkadaşı İlker Kızıltaş, gözaltına alındı. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen ayrıca, uyuşturucu ticareti yaptığı ve alıcılara kendisini 'Aysun abla' olarak tanıttığı belirlenen Hicret Yalçı ve arkadaşı İlker Kızıltaş, Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Hicret Yalçı ve arkadaşı İlker Kızıltaş kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yapılan yargılama sonunda mahkeme İlker Kızıltaş'a uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay, Hicret Yalçı'ya ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hicret Yalçı'nın daha önce yine uyuşturucu madde ticareti suçundan dolayı 8 yıl 4 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

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