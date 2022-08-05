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Aysun Kayacı sonunda ortaya çıktı! İşte Aysun Kayacı'nın son hali

05.08.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Aysu Kayacı olduğu iddia edilen bir kişinin gelinlikli görüntüleri sosyal medyaya düşmüş ve o kişinin Aysu Kayacı olmadığı ortaya çıkmıştı. Bir dönem podyumların gözde ismi olan ve 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı sonunda ortaya çıktı. Aysu Kayacı'nın yaptığı hareket "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi. İşte Aysun Kayacı'nın son hali...

Aysun Kayacı sonunda ortaya çıktı! İşte Aysun Kayacı'nın son hali

"Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz" çıkışıyla tanınan ve uzun yıllardır ortalarda görünmeyen Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda yurt dışında bir model ona benzetilmiş ve ülkemizde de Aysun Kayacı'nın son hali olarak haber olmuştu. Daha sonra bu kişinin Kayacı olmadığı ortaya çıkmıştı. Londra'ya yerleşen eski manken Aysun Kayacı, yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen, ardından da podyumların ve ekranların aranılan ismi haline gelen Aysun Kayacı; Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; önceki gün Gündoğan'daki bir plajdaydı.

Ekran Alıntısı

AYSUN KAYACI HAMİLE Mİ?

Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Eski mankenin sürekli elini karnına götürmesi "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Ekran Alıntısı

Kayacı, denizden çıktığı sırada görüntülendiğini fark etti. Şaşkınlığı gizleyemeyen Kayacı, objektiflere böyle yansıdı.


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Anahtar Kelimeler:
Bodrum
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