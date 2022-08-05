Aysun Kayacı sonunda ortaya çıktı! İşte Aysun Kayacı'nın son hali

"Dağdaki çobanla benim oyum eşit olamaz" çıkışıyla tanınan ve uzun yıllardır ortalarda görünmeyen Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda yurt dışında bir model ona benzetilmiş ve ülkemizde de Aysun Kayacı'nın son hali olarak haber olmuştu. Daha sonra bu kişinin Kayacı olmadığı ortaya çıkmıştı. Londra'ya yerleşen eski manken Aysun Kayacı, yıllar sonra Bodrum'da ortaya çıktı.

1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında 3. seçilen, ardından da podyumların ve ekranların aranılan ismi haline gelen Aysun Kayacı; Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; önceki gün Gündoğan'daki bir plajdaydı.

AYSUN KAYACI HAMİLE Mİ?

Kayacı'nın son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Eski mankenin sürekli elini karnına götürmesi "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Kayacı, denizden çıktığı sırada görüntülendiğini fark etti. Şaşkınlığı gizleyemeyen Kayacı, objektiflere böyle yansıdı.



