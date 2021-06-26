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AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AYT ne kadar sürecek?

26.06.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT sınavı 27 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Bugün ilk oturumda ter döken milyonlarca aday tarafından AYT 'nin saat kaçta başlayacağı ve süresi merak ediliyor. Peki AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AYT ne kadar sürecek? Detaylar haberimizde...

AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AYT ne kadar sürecek?

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT için sınavı için geri sayım başladı. Tükiye'nin dört bir yanından milyonlarca adayın katılım sağlayacağı YSK sınavının ikinci oturumu olan AYT Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav heyecanı yaşayan adaylar tarafından sınav saatleri ve süreleri araştırılmaya başlandı. Peki AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AYT ne kadar sürecek? İşte ayrıntılar...

AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Aylardır istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşebilmek için emek sarf eden adaylar sınav saatlerini ve sürelerini teyit etmeye devam ediyor. İlk oturumu bugün gerçekleştirilen YKS'nin 27 Haziran Pazar günü ikinci oturumu olan AYT sınavına katılım sağlanacak. 2 milyonun üzerinde adayın katılım sağlayacağı YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT saat 10.15 de başlarken 12.30'da son bulacak. Sınavın diğer bir oturumu olan YDT ise 27 Haziran'da yapılacak ve sınav, 15.45'te başlarken, 17.45'te sona erecek.

AYT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? AYT ne kadar sürecek?

AYT NE KADAR SÜRECEK?

Bugün ilk oturumu gerçekleştirilen üniversiteye geçiş sınavı lan YKS'nin ikinci oturumu ise 27 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

AYT Sınavı 10.15 ile 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilirken oturum süresi ise 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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