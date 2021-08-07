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Ayta Sözeri: Biz birlikte güçlüyüz

07.08.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin başarılı seslerinden Ayta Sözeri, önceki akşam Bodrum'da sahne aldı.

Ayta Sözeri: Biz birlikte güçlüyüz

Son günlerde Türkiye'nin bir çok yerinde çıkan orman yangınlardan dolayı, siyah bir elbise ile sahneye çıktığını söyleyen Sözeri, "Şu zor günlerde yaşadığımız orman yangınlarından dolayı çok ama çok üzgünüm. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

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Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen güzel sanatçı, programını "Büklüm Büklüm" şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.
Ayta Sözeri (4) (1)

Öte yandan Üzüm Kızı Restaurant Ayta Sözeri, konserinden gelen gelirden 10.000 TL'sini Haytap"a 10.000 TL"sini ise WWF Türkiye'ye bağışladı.

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Ayta Sözeri
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