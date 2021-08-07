Ayta Sözeri: Biz birlikte güçlüyüz

Son günlerde Türkiye'nin bir çok yerinde çıkan orman yangınlardan dolayı, siyah bir elbise ile sahneye çıktığını söyleyen Sözeri, "Şu zor günlerde yaşadığımız orman yangınlarından dolayı çok ama çok üzgünüm. Biz birlikte güçlüyüz" dedi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen güzel sanatçı, programını "Büklüm Büklüm" şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.



Öte yandan Üzüm Kızı Restaurant Ayta Sözeri, konserinden gelen gelirden 10.000 TL'sini Haytap"a 10.000 TL"sini ise WWF Türkiye'ye bağışladı.

