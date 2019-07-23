Ayta Sözeri Bodrumluları mest etti

"Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" şarkısıyla başlangıç yapan Ayta Sözeri hayranlarını selamladı. Mekanı dolduran sevenlerinin eşliğinde sevilen parçalarını seslendiren Ayta Sözeri güçlü sesinin yanı sıra dansı ile de dikkatleri üzerine topladı. Konserinde ara ara sohbet de eden Ayta Sözeri "Sizlere söylemekten en çok keyif aldığım şarkıyı okuyacağım" diyerek. "Kar Yangınları" şarkısını seslendirdi.

Sahnesinde Minik Serçe Sezen Aksu'nun "Sen Ağlama" ve "Her Şeyi Yak" parçalarını da seslendiren Ayta Sözeri muhteşem konser performansıyla müzikseverleri mest etti.

Konser boyunca bir an olsun yerinde durmayan Ayta Sözeri non-stop performansıyla beğeni topladı. Ünlü sanatçı yaklaşık iki saat süren sahnesini "Geçse de Gençlik Çağım" şarkısıyla noktaladı.

