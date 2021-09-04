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Ayta Sözeri: Shakira gibi dans ediyorum

04.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Ayta Sözeri ikinci kez Bodrum'da verdiği konserde yaptığı danslar sonrası “Bazen rüyamda kendimi Shakira gibi dans ederken görüyorum” diyerek hayranlarını kahkahaya doğdu.

Ayta Sözeri: Shakira gibi dans ediyorum

Bodrum’daki Antik Tiyatro’da dün akşam konser veren Türk müziğinin usta ismi Ayta Sözeri’yi bin 450 kişi izledi. Konsere gazino havasında çıkan ve şarkılarına siyah taşlı bir elbise ile başlayan Sözeri, güçlü sesinin yanı sıra sahnedeki danslarıyla da hayranlarından büyük alkış aldı.

“Sahnedeki danslarım nasıl beğeniyor musunuz?” sözleriyle sevenlerine seslenen Sözeri, “Bazen rüyalarımda Shakira gibi dans ediyorum, Shakira'yım değil mi?” diyerek müzikseverleri kahkahaya boğdu. Sözeri, kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan bir hayranının bileklik hediyesini kabul ederek teşekkür etti.

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GÖZYAŞLARINI ZOR TUTTU

Konserinin ikinci yarısına çiçekli bir elbise ile çıkan Ayta Sözeri, repertuvarında yer verdiği birçok usta sanatçının parçalarını müzikseverlere hep bir ağızdan seslendirdi. Hakkı Bulut’un “İkimiz Bir Fidanız” şarkısını okurken duygu dolu anlar yaşayan Sözeri “Almanya’da doğup büyüdüm, babamla arabada gezerken hep bu şarkıyı açardı. Babamla şarkıya eşlik eder, beraber söylerdik. Bazen bana kızıyorsunuz neden okuyorsun bu parçayı diye ama mutlulukta hüzün de bir duygudur” diyerek sahnede gözyaşlarını zor tuttu.


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Ayta Sözeri
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