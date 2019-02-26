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AYTAÇ ARMAN HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 17:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti.

İSTANBUL DHA
Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti. Arman'ın vefat haberini BİROY - Sinema Oyuncuları Meslek Birliği duyurdu.
BİROY'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze ile ilgili detayları ayrıca paylaşacağız." denildi.

AYTAÇ ARMAN KİMDİR?
22 Haziran 1949 tarihinde Adana'da doğmuştur. Gerçek adı Veysel İnce'dir. Adana'da Erkek sanat Enstitüsü'nü bitirdi. 1966 yılında Tarsus'ta bir boya fabrikasında çalıştı. Mimarlık ve Mühendislik fakültesinde okurken Ekstra Ekspres gazetesinin açtığı artist yarışmasında ikinci oldu. Aytaç Arman, 1971 yılında Ses Dergisinin açmış olduğu yarışmaya da katıldı. Aynı yarışmada Tarık Akan birinci olurken, Aytaç Arman'da ikinci seçildi. Ardında sinema oyunculuğuna başladı. 1971 yılında Yılmaz Güney'in "baba" filminde oynadı. Aytaç Arman, 1974 yılında Süreyya Duru'nun yönettiği, Perihan Savaş ile baş rolünü paylaştığı "Bedrana" adlı film; 11.Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda En iyi 2. Film" ödülü aldı. 1977 yılında baş rolünü Semra Özdamar'la paylaştığı; Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14. Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülü kazandı. 1988 yılında Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda, başrolünü oynadığı, Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu" filmi "En İyi Film" ödülünü alırken, Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.
Aytaç Arman, rol aldığı bir çok sinema filminden başka birçok dizide de oynamıştı.

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