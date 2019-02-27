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AYTAÇ ARMAN İÇİN BEYOĞLU ATLAS SİNEMASINDA TÖREN DÜZENLENİYOR (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması’nda bir tören düzenleniyor.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-İdris TİFTİKÇİ/İSTNABUL,(DHA)
Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman için Beyoğlu Atlas Sineması’nda bir tören düzenleniyor. Törene dün hayatını kaybeden Arman’ın ailesi, dostları, yakınları, oyuncular, yönetmenler katıldı. Tören yapılan konuşmalarla devam ediyor.
Arman’ın cenazesi yarın memleketi Adana’ya götürülecek. Arman Kabasakal Mezarlığı Camii’nde öğle namazına müteakip naaşı kaldırılacak ve defnedilecek.

Görüntü dökümü:
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-Törenden detaylar
-Yapılan konuşmalar
-Genel ve detaylar

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