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Aytaç Arman'ın vefatı sinema dünyasını üzdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 19:03 | Son Güncelleme

Süleyman Turan: - "Çok donanımlı, son derece saygılı, efendi ve müthiş bir adamdı" - Yusuf Sezgin: - "Çok değerli, iyi karakterli bir arkadaşımızdı. İyi oyuncuydu. Maalesef kaybettik. Çok duyguluyum"

İSTANBUL (AA) - Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman'ın vefatı sanatçı dostlarını da üzdü.

Süleyman Turan, yaptığı açıklamada, Arman'ın çok usta bir oyuncu olduğunu söyledi.

Turan, "Gerek fiziksel özellikleri, gerek yaptığı işin bilincine varmış, onu çalışmış, en iyi şekilde sunmuş bir meslektaş, böyle bir insandı. Mesleki özellikleri bunlar ama insan olarak da mesleği dışında ciddi anlamda çok donanımlı, son derece saygılı, efendi ve müthiş bir adamdı. Birçok klişe laf edilebilir bununla ilgili. Daha doğrusu ettiğim her laf klişe olur ama hepsi doğru." dedi.

Aytaç Arman ile zaman zaman, Osman Seden'in yönettiği filmlerde rol aldığını hatırlatan Turan, "Çok güzel şeyler yaptık. Hatta bir tanesinde Yıldız Kenter de vardı. Çok hoştu. Çok güzel günler geçirdik. Kocaman projeler paylaştık. Kanser böyle bir şey. Kimin kapısını ne zaman çalacağı belli değil." ifadesini kullandı.

Oyuncu Yusuf Sezgin de üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Çok değerli, iyi karakterli bir arkadaşımızdı. İyi oyuncuydu. Maalesef kaybettik. Çok duyguluyum. Ben iki ay evvel görüştüm. Gayet iyiydi. Tedavisi devam ediyordu. 'İyi olacağım', dedi. Allah taksiratını affetsin. Başımız sağ olsun."

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden olan Arman için yarın Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek.

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