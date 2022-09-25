Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi! "Pamuk şeker gibi"

Kendisi gibi oyuncu olan Aytaç Şaşmaz ile bir süredir aşk yaşayan Cemre Baysel sosyal medyada beğeni rekorları kırıyor. En son, Senden Daha Güzel adlı dizide Efsun rolüyle ekranlara gelen Baysel, cesur pozuyla Instagram'ı salladı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Cemre Baysel deirn göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunan oyuncuya kısa sürede 333 bin beğeni geldi.

Takipçileri Baysel'in o pozuna, "Pamuk şeker gibi", "Çok güzelsin" yorumları yaptı.

DOĞUM GÜNÜ POZLARINA MİLYON BEĞENİ!

Cemre Baysel, geçtiğimiz ay erkek arkadaşının doğum gününü kutladı.

Beraber verdikleri pozu, "İyi ki doğdun Süpermen’im. İyi ki varsın, hep ol!" ifadeleriyle paylaştı.

O fotoğrafa 1 milyon 700 bin beğeni geldi.





