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  4. Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi! "Pamuk şeker gibi"

Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi! "Pamuk şeker gibi"

25.09.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baht Oyunları dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel, son zamanların gözde çiftlerinden biri oldu. Gündemde yer alan bu ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkıyor.

Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi! "Pamuk şeker gibi"

Kendisi gibi oyuncu olan Aytaç Şaşmaz ile bir süredir aşk yaşayan Cemre Baysel sosyal medyada beğeni rekorları kırıyor. En son, Senden Daha Güzel adlı dizide Efsun rolüyle ekranlara gelen Baysel, cesur pozuyla Instagram'ı salladı.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Cemre Baysel deirn göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi!

Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunan oyuncuya kısa sürede 333 bin beğeni geldi.

Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi!

Takipçileri Baysel'in o pozuna, "Pamuk şeker gibi", "Çok güzelsin" yorumları yaptı.

Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi!

DOĞUM GÜNÜ POZLARINA MİLYON BEĞENİ!

Cemre Baysel, geçtiğimiz ay erkek arkadaşının doğum gününü kutladı.
Beraber verdikleri pozu, "İyi ki doğdun Süpermen’im. İyi ki varsın, hep ol!" ifadeleriyle paylaştı.

Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi!

O fotoğrafa 1 milyon 700 bin beğeni geldi.

Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi!

Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi!

Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi!

Aytaç Şaşmaz'ın sevgilisi Cemre Baysel derin göğüs dekolteli poz verdi!

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Aytaç Şaşmaz Cemre Baysel sosyal medya Oyuncu sevgilisi
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