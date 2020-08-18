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Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik: Ölüm orucundaki avukatlar için 'Yargıtay kararını bir an önce versin' çağrısı

18.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

Adil yargılanma talebi ile aylar önce başladıkları ölüm orucunu sürdüren Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatları Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumlarının "hızla kötüleştiği" açıklandı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "En başta meslektaşlarımız için tahliye kararı verilmişti ama 10 saat sonra tutuklama yönünde yakalama kararı çıkarılması kararı verildi. Duruşma salonunda bulunmuş hukukçular olarak tanığız ki bir adil yargılanma gerçekleşmedi" dedi.

Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik: Ölüm orucundaki avukatlar için 'Yargıtay kararını bir an önce versin' çağrısı

Adil yargılanma talebi ile aylar önce başladıkları ölüm orucunu sürdüren Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatları Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumlarının "hızla kötüleştiği" açıklandı.

Timtik ve Ünsal'ı hastanelerde ziyaret eden Baro Başkanları, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "En başta meslektaşlarımız için tahliye kararı verilmişti ama 10 saat sonra tutuklama yönünde yakalama kararı çıkarılması kararı verildi. Duruşma salonunda bulunmuş hukukçular olarak tanığız ki bir adil yargılanma gerçekleşmedi" dedi.

Basın toplantısında Yargıtay'a dosya hakkında bir an önce karar verme çağrısı yapıldı.

2017 yılında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi bazı avukatlar gözaltına alındı.

"Terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütü üyeliği"yle suçlanan ÇHD üyesi 18 avukata geçen yıl toplam 159 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ÇHD, "18 avukat iddiaları reddediyor ve eylemlerinin suç olmadığını ispatlama imkanının tanınmasını istiyor" diyor.

Ebru Timtik'e 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

5 Şubat'ta ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın da aralarında bulunduğu bazı avukatlar açlık grevine başladı. Timtik ve Ünsal, 5 Nisan'da açlık grevini ölüm orucuna çevirdi.

Timtik, 5 Ocak'ta Grup Yorum üyelerine destek için açlık grevine başladığından eylemi 230'uncu güne yaklaştı.

Ünsal da yaklaşık 200 gündür açlık grevinde.

'İhtiyaçları geciktiriliyor, dinlenemiyorlar, hava alamıyorlar'

Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın avukatları Çiğdem Akbulut, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, müvekkillerinin şu an hastanede bulunduklarını ancak "hastanelerde hapishanedekinden daha kötü koşulda tutulduklarını ve durumlarının hızla kötüleştiğini" söyledi.

Çiğdem Akbulut, "Hapishanede ellerinin altında olan su, şeker, limon, vitamin, bitki çayları gibi ihtiyaçları - sadece bunları tüketiyorlar - 'Dilekçe yazılması lazım' gibi oyalamalarla ya çok geç karşılanıyor ya da hiç karşılanmıyor" dedi.

Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaneler ışıkları gece sürekli açık bırakıyorlar. Güvenlik sebebiyle olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle uykuları sürekli bölünüyor geceleri, vücutlarını dinlendiremiyorlar.

"Hapishanedeki gibi havalandırma hakları yok. Penceresiz, küçük bir odada kalıyorlar. Dolayısıyla temiz hava alamıyorlar. Merkezi bir havalandırma sisteminden yararlanıyorlar ama bu soğuk hava sebebiyle onların üşümesine de sebep oluyor. Bu da uykularını bölüyor. Artık çok ileri günlerde oldukları için koku, ısı, duyu hassasiyetlerinin tamamı çok artmış durumda."

'Covid-19 tehlikesi altındalar'

Ebru Timtik Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Aytaç Ünsal ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tutuluyor.

Avukat Akbulut her iki hastanenin Covid-19 hastanesi olduğunu ve bağışıklık sistemleri çok düşük olduğu için "çok tehlikeli bir konumda" olduklarını belirtti:

"Bizim tedbirli bir şekilde yanlarına gitmemize izin veriyorlar ancak yanlarına gün boyu giren sağlık, temizlik çalışanlarının, jandarmanın bize uygulanan tedbirle hareket etmediklerini biliyoruz. Refakatçisi koronavirüs testi yapıldıktan ve negatif çıktıktan sonra girebiliyor ve bir daha çıkamıyor ama yanına jandarma, gardiyan sürekli girip çıkabiliyor. Bu neden sorun, çünkü aynı kişiler hastane dışına da sürekli girip çıkıyor. Hastanenin klasik bir enfeksiyon riskinin yanı sıra bir de Covid-19 tehlikesi altındalar."

Avukat Akbulut ayrıca meslektaşlarının hastanede tedavi edilmediklerini ancak tahliye taleplerinin de reddedildiğini anlattı:

"'Bilincimiz kapansa dahi tedavi talebimiz yoktur' şeklinde dilekçe imzaladılar. Bizim hastanede tedavi edilmediklerine, boşuna tutulduklarına, tahliye edilmeleri gerektiğine dair yaptığımız itiraz dilekçelerimiz de 'Hastanede tedavi ediliyorlar' şeklinde reddediliyor ama yalan. Açıkça yalan söylüyorlar.

"Tedaviyi reddettiklerine dair dilekçelerin olduğu sağlık dosyalarını talep ediyoruz ama vermiyorlar. Mahkemeye de göndermiyorlar. Mahkemeye gönderilse resmi olarak bu netleşecek. Ama göndermeyip bu iddialarını sürdürüyorlar."

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Haziran ayında Ünsal ve Timtik'in durumlarıyla ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulunmuştu.

https://twitter.com/hdpdemirtas/status/1275718584145260557

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