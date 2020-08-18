Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik: Ölüm orucundaki avukatlar için 'Yargıtay kararını bir an önce versin' çağrısı

Adil yargılanma talebi ile aylar önce başladıkları ölüm orucunu sürdüren Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatları Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın durumlarının "hızla kötüleştiği" açıklandı. Timtik ve Ünsal'ı hastanelerde ziyaret eden Baro Başkanları, İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "En başta meslektaşlarımız için tahliye kararı verilmişti ama 10 saat sonra tutuklama yönünde yakalama kararı çıkarılması kararı verildi. Duruşma salonunda bulunmuş hukukçular olarak tanığız ki bir adil yargılanma gerçekleşmedi" dedi. Basın toplantısında Yargıtay'a dosya hakkında bir an önce karar verme çağrısı yapıldı. 2017 yılında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi bazı avukatlar gözaltına alındı. "Terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütü üyeliği"yle suçlanan ÇHD üyesi 18 avukata geçen yıl toplam 159 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ÇHD, "18 avukat iddiaları reddediyor ve eylemlerinin suç olmadığını ispatlama imkanının tanınmasını istiyor" diyor.

Ebru Timtik'e 13 yıl 6 ay, avukat Aytaç Ünsal'a ise 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 5 Şubat'ta ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın da aralarında bulunduğu bazı avukatlar açlık grevine başladı. Timtik ve Ünsal, 5 Nisan'da açlık grevini ölüm orucuna çevirdi. Timtik, 5 Ocak'ta Grup Yorum üyelerine destek için açlık grevine başladığından eylemi 230'uncu güne yaklaştı. Ünsal da yaklaşık 200 gündür açlık grevinde. 'İhtiyaçları geciktiriliyor, dinlenemiyorlar, hava alamıyorlar' Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın avukatları Çiğdem Akbulut, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, müvekkillerinin şu an hastanede bulunduklarını ancak "hastanelerde hapishanedekinden daha kötü koşulda tutulduklarını ve durumlarının hızla kötüleştiğini" söyledi. Çiğdem Akbulut, "Hapishanede ellerinin altında olan su, şeker, limon, vitamin, bitki çayları gibi ihtiyaçları - sadece bunları tüketiyorlar - 'Dilekçe yazılması lazım' gibi oyalamalarla ya çok geç karşılanıyor ya da hiç karşılanmıyor" dedi. Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastaneler ışıkları gece sürekli açık bırakıyorlar. Güvenlik sebebiyle olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle uykuları sürekli bölünüyor geceleri, vücutlarını dinlendiremiyorlar.