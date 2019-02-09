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Aytekin Şenlikoğlu, ‘Nefes Alan Şehir Projesi’ projesini tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 16:37 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Avukat Aytekin Şenlikoğlu, ‘Millet Bahçesi’ projesinin ardından bugün düzenlediği, ‘Nefes Alan Şehir Projesi’ projesini tanıttı.AK Parti il Başkanlığı Hasan Ali Tütüncü Toplantı salonunda düzenlenen tanıtımda konuşan Şenlikoğlu, “Geçen hafta ilk olarak ‘Millet Bahçesi’ projemizi şehrimizle paylaştık.

Aytekin Şenlikoğlu, ‘Nefes Alan Şehir Projesi’ projesini tanıttı

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Avukat Aytekin Şenlikoğlu, ‘Millet Bahçesi’ projesinin ardından bugün düzenlediği, ‘Nefes Alan Şehir Projesi’ projesini tanıttı.
AK Parti il Başkanlığı Hasan Ali Tütüncü Toplantı salonunda düzenlenen tanıtımda konuşan Şenlikoğlu, “Geçen hafta ilk olarak ‘Millet Bahçesi’ projemizi şehrimizle paylaştık. Millet Bahçesi projemiz sadece bir projeden oluşmayan içerisinde birçok projeyi barındıran şehrimizin bu anlamda sosyal ihtiyaçlarına cevap veren kompleks bir proje halinde sunduk ve hamd olsun Giresun’umuzdan çok olumlu tepkiler aldık” dedi.
Vizyon 2028 projesi şehrin önüne bir hedef koyduklarını kaydeden Şenlikoğlu, “Şehrimizin önüne bir vizyon koymaya çalıştık. Dedik ki ismi vizyon 20128 olsun. Neden 2028? Çünkü projelerin yapılabilmesi ve şehrin hizmetine sunulması hesap ederek Giresun plakasıyla da uyumlu olan vizyon hedefi koyduk. Şehrimizde ilk defa bu zaman kadar yapılamayan bir şeyi yapmaya çalıştık. Nasıl ki 2023 ülkemizin önüne konulmuş bir hedefse ilimizin önüne 2028 gibi bir hedef koyalım, hizmetle alakalı konulan hedefleri yapalım” ifadelerini kullandı.
“Giresun insanın şu anada en büyük sorun olarak gördüğü problemlerin çözümü için bir projemiz var ve onu paylaşacağız” diyen Şenlikoğlu, “Şehrimizin en büyük problemleri olarak görülen, trafik, otopark, kapalı Pazar yeri ve park alanları bahçeler hepsi birer problem olarak önümüzde duruyordu. Bizim bu anlamda öncelikle size sunduğumuz projenin adı ‘Trafik ve otopark çözümü’ Şehrimizde sizlerde biliyorsunuz ki 113 bin nüfuslu biliyorsunuz ki 100 bin kişilik stadyumlar var. Buralara insanlar spor karşılaşmaları izlemeye giderler, araçlarıyla giderler ve spor karşılaşmaları bittiği andan itibaren 15-20 dakika içerisinde inşalar bu bölgeden tahliye olurlar. Bu sistem buna göre dizayn edilmiştir ama biz 113 bin kişilik şehrimizde ne yazık ki şehrimizin içerisinde ilerleyemiyoruz. Bu şehirde kapalı otopark çözümleri yapılmadığı için ana yolların önemli bir kısmı otopark haline getirildiği için ne yazık ki sadece otopark problemi değil ciddi anlamda trafik problemimde yaşamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
“Sunacağımız projemiz şehrimizin bu problemlerini çözüm odaklı yapmış olduğumuz bir projedir” açıklamasında bulunan Aytekin Şenlikoğlu, şöyle devam etti:
‘Yeşil Giresun Projesi Nefes Alan Şehir Projesi "Trafik ve Otopark Sorununu Çözüyoruz. Şehir içinde 114 bin metrekare kavşak ve yol düzenlemesi, 3 bin 600 araçlık Otopark, 54 bin 500 metrekarelik bölge parkları düzenlemesi. 750 kişi istihdam, Trafiği rahat akan, kavşak sorunlarını çözmüş, şehrin park yerleri sorununu kapalı otoparklarla bitirmiş, modern pazar alanlarına sahip, çocukların güvenli alanlarda oynadığı, insanların huzur bulduğu bölge parkları ile ünlü, Yeşil bir Giresun yapmaya geliyoruz.”

Aytekin Şenlikoğlu, ‘Nefes Alan Şehir Projesi’ projesini tanıttı

Aytekin Şenlikoğlu, ‘Nefes Alan Şehir Projesi’ projesini tanıttı

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