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Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut açıklaması

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 03.08.2020 22:46 | Son Güncelleme

Alanyaspor, teknik direktör Erol Bulut'a veda etti ve başarılar diledi.

Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut açıklaması

Alanyaspor teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra bir açıklama yayımladı.

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