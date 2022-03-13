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Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

13.03.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Biz 2-0 öne geçtik, rakip 2-2 beraberliği yakaladı. Daha sonra yaptığımız hamlelerle oyunu dengeledik. Önde baskı yaptık ve maçı 5-2 kazandık"

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, seyir zevki yüksek bir maçı, yaptıkları hamlelerle kazandıklarını dile getirdi.

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanya'ya kazanmak için geldikleri söyledi.

Son 5-6 haftadır lig maçlarında yükselen bir grafiklerinin olduğunu aktaran Kartal, "Teknik, fizik, taktik ve oyun anlamında üstüne koyan bir takımım var. Oyuncularımın taktik anlamda önemli bir yükselişi var." dedi.

Kartal, Alanyaspor karşısında zorlu bir müsabakaya çıktıklarını vurgulayarak, "Biz 2-0 öne geçtik, rakip 2-2 beraberliği yakaladı. Daha sonra yaptığımız hamlelerle oyunu dengeledik. Önde baskı yaptık ve maçı 5-2 kazandık." diye konuştu.

Sonradan oyuna giren 3 futbolcunun takıma katkı verip, 3 gol attığını anlatan Kartal, "Bugün Alanyaspor gibi iyi bir takıma evinde 5 gol attık. 5-6 tane daha gol olabilecek yüzde yüz pozisyonumuz vardı." ifadelerini kullandı.

- "Arda bizim evladımız"

Oyuna sonradan giren ve gol atma başarısı gösteren genç futbolcu Arda Güler'e değinen Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekibim bana, Fenerbahçe'de lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu olduğunu söyledi. Arda bizim evladımız. Hem Türk futboluna hem de Fenerbahçe'ye uzun yıllar hizmet edecektir. Arda'yı doğru zamanda oyuna aldık. Tam onun oynayacağı ortam vardı. O da 1 gol ve 1 gol pasıyla gereğini yaptı. Bizleri mahcup etmedi. Onun yolu açık. Geleceği olan bir oyuncumuz. Ona güveniyoruz, onu seviyoruz, o bizim evladımız. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum."

- "Çalışmamızın karşılığını da aldık"

Ekibiyle rakipleri iyi analiz ettiklerini kaydeden Kartal, atılan ilk golün insanlara tesadüf gelebileceğini, "Kaleci uzun vurdu, forvet de gol attı." şeklinde düşünülebileceğini ama buna çalıştıklarını belirtti.

"Alanyaspor'u çok iyi analiz ettik." diyen Kartal, "Çalışmamızın karşılığını da aldık. Alanyaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Oyuncularımı, çok iyi futbol oynadıkları ve 5 gollü galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyetimizi büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum." şeklinde konuştu.

Mesut Özil ve Arda Güler arasındaki forma rekabetiyle ilgili soru üzerine Kartal, "İki değil 3 tane. Mesut ve Arda'nın yanı sıra, bir de İrfan Kahveci var. Bunlar üst düzey oyuncular. Ben böyle oyuncularla çalıştığım için çok mutlu ve gururluyum. Her oyuncum benim için değerli. Ne zaman, nerede, kimin oynayacağını planlıyoruz. Bazılarını oynatmıyorum. Onlarla konuşuyorum, ikna ediyorum. Onlar da bana yardım ediyorlar. 'Tamam hocam.' diyorlar. Karşılıklı anlaşarak medeni şekilde sorun çıkmadan işimizi yapıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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