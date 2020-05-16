Aytemiz Alanyaspor tek grup halinde çalışıtı

Süper Lig'de kalan 8 hafta için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde devam eden Aytemiz Alanyaspor, bugün ilk kez tek grup olarak çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam sahada taktik çalışmasıyla devam etti. Hafif ağrıları bulunan Salih Uçar takımdan ayrı düz koşu yaparken, Emircan Altıntaş ise salonda çalıştı.
Turuncu yeşilli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
(DHA)
G.Saray bana bunları öğretti
Albert Riera'dan Hasan Şaş açıklaması!
Fatih Terim'e yakışan, kendisinin de istifa etmesidir
Ahmet Nur Çebi'den koronavirüs açıklaması
Ali Koç'tan lig için tescil açıklaması!
Caner Erkin, korona test sonucunu açıkladı
Volkan Ballı tarih verdi
Bursaspor ilk sezonun şampiyonu oldu
Trabzonspor hız kesmiyor
Bilic'e 15 milyon Dolar tazminat
Diş macunundan dolayı karantinada
Topa tükürmek ve topu öpmek yasaklandı
Bundesliga tarihe şahitlik edecek! İlk onlar deneyecek...
Nwakaeme futbola dönmek için sabırsızlanıyor
Merih Demiral geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum