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Aytemiz Alanyaspor'dan Enver Cenk Şahin'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor'dan Enver Cenk Şahin'e destek

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e sahip çıktı.

Turuncu-yeşillilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Enver Cenk Şahin'in milli formalı fotoğrafına ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamasına yer verildi.

Paylaşımda "Enver Cenk Şahin'in yanındayız. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sonrası kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'in yalnız olmadığını belirterek 'Oyuncumuzun yanındayız ve destekçisiyiz' dedi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı'na desteği Almanya'da rahatsızlık uyandıran Enver Cenk Şahin'e daha önce Türkiye'deki farklı kulüpler de desteklerini açıklamış ve futbolcuyu takımlarında forma giymeye davet etmişti.

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Aytemiz Alanyaspor Barış Pınarı Harekatı Enver Cenk Şahin futbol Süper Lig

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