Aytemiz Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye Etabı'na sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran hizmetleriyle öne çıkan Aytemiz, 1-2 Eylül'de Afyon’da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası’na sponsor oldu.

Aytemiz açıklamasına göre, Motorcu Dostu İstasyon Projesi ile başlayan ve trafikte empati hareketi ile devam eden "Motorcu Dostu Trafik" kurumsal sorumluluk projesi, Türkiye çapında etkinliklerine devam ediyor.

Aytemiz, şimdi de Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye etabına sponsoru oldu. 80 ülkede canlı izlenen, 180 ülkede yarış başına 802 milyon küresel görüntüleme ile motor sporlarının en gözde organizasyonu olan Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of TURKEY) 1-2 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek. Yarış, bugün başlayan "MOTOFEST" etkinliğinin de en önemli parçası.

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Motosiklet kullanıcılarına olan desteğine, Dünya Motokros Şampiyonası sponsorluğuyla devam eden Aytemiz, etkinlik alanındaki standında, ziyaretçilere aynı zamanda eğlendiren aktiviteler de sunarak, motosiklet severlerle bir kez daha buluşacak.