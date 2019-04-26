İSTANBUL (AA) - Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ, geçen yıl başlattığı ilk aşamasında 18 ilde iki bini aşkın kişiye ulaşılan "Motorcu Dostu Trafik" projesiyle bu yıl toplam 3 bin 500 kişiye erişebilmeyi hedefliyor.

İlk etabında, 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için birçok etkinlik yapılan projenin, ikinci etabında yeni etkinliklerle bin 500 motosiklet sürücüsüne daha ulaşılması planlanıyor.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, projenin ilk etap değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, otomobilden sonra en fazla tercih edilen ulaşım aracı motosikletlerin, en az otomobiller kadar önemsenmesi gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "2 yılda 160 istasyonumuzda bu konseptimizi uyguladık. Böylece motosiklet sürücülerinin, istasyonlarımızda güvenli yakıt alışverişi yapmalarına ve konforlu zaman geçirmelerine katkı sağladık." dedi.

Projenin uluslararası bir ödüle layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını aktaran Eke, "Projemiz yapılan değerlendirme sonrasında, ABD merkezli piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi Frost & Sullivan tarafından verilen "Müşteri Değeri Liderliği" ödülü ile taçlandı." diye konuştu.