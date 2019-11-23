HABER

Aytemiz ve Castrol yolların efendisi kamyoncularla Bursa’da buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:54 | Son Güncelleme

Aytemiz ve Castrol’ün düzenlediği etkinlikte uzun yol şoförleri hem keyifli bir mola verecek hem de futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural’la sohbet etme imkânı bulacak.

Aytemiz ve Castrol’ün düzenlediği etkinlikte uzun yol şoförleri hem keyifli bir mola verecek hem de futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural’la sohbet etme imkânı bulacak. Etkinlik 25 Kasım Pazartesi günü Aytemiz Bursa istasyonunda gerçekleşecek.

Akaryakıt sektörünün fark oluşturan markalarından Aytemiz ve dünyanın önde gelen madeni yağ markalarından Castrol, yolların efendisi kamyoncular için bir etkinlik düzenliyor. 25 Kasım Pazartesi günü Aytemiz Bursa Hamit Karadayı istasyonunda gerçekleşecek etkinlikte futbol camiasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Vural da kamyoncularla buluşacak.
Düzenlenecek etkinlikte 13.00-14.00 saatleri arasında langırt turnuvası yapılacak. Bu turnuvada kazanan iki kişiye sürpriz hediyeler verilecek. Kamyoncuların Yılmaz Vural’la buluşması 15.30’da gerçekleşecek. Söyleşide Vural, zamanlarının büyük kısmını yollarda geçiren kamyoncularla özlem, yolculuklar gibi konularda paylaşımlarda bulunacak.

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
Şişli'de yasak yola giren taksicinin motosikletliye çarptığı kaza kameradaŞişli'de yasak yola giren taksicinin motosikletliye çarptığı kaza kamerada
Dünya şampiyonu böbrek nakilli Melike'nin hedefi, hemşire olmakDünya şampiyonu böbrek nakilli Melike'nin hedefi, hemşire olmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Ölümü çok konuşulmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında öldürmüştü! "Eşim hakkında ileri geri konuştu"

Sokak ortasında öldürmüştü! 'Eşim hakkında ileri geri konuştu'

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Son dakika Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Herkes bilsin!

Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası mahkeme kararı sonrası konuştu

Baba Kiraz: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı

Son dakika Ege'de peş peşe deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ege'de peş peşe deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.