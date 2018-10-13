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Aytemiz'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi Çanakkale'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 21:23 | Son Güncelleme

 AYTEMİZ'İN 'Motorcu Dostu Trafik' projesi kapsamında, Çanakkale'de sürücülerle bir araya gelen akademisyen Asil Özbay, "İl il dolaşıp, motosiklet kullanıcılarıyla buluşup, mevcut sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Aytemiz'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi Çanakkale'de

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- AYTEMİZ'İN 'Motorcu Dostu Trafik' projesi kapsamında, Çanakkale'de sürücülerle bir araya gelen akademisyen Asil Özbay, "İl il dolaşıp, motosiklet kullanıcılarıyla buluşup, mevcut sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz" dedi.
Trafikte empati yaratma amacıyla Aytemiz tarafından başlatılan karşılıklı anlayışa dayalı kurumsal sosyal sorumluluk projesi ‘Motorcu Dostu Trafik’in, Türkiye’yi kapsayan gezici etkinlikleri Çanakkale ayağıyla devam etti. Sokak Kafe'de Çanakkaleli motosiklet kullanıcılarıyla bir araya gelen Asil Özbay, sunum yaparak bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimlerini ve yol hikayelerini anlattı. Akademisyen kimliğinin yanı sıra 16 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, sürücülere bu rotalarda dikkat edilmesi gereken yerleri, güvenli sürüşün ve güvenlik donanımlarının önemini, diğer araçların yoldaki motosiklet kullanıcılarına sergiledikleri davranışların hayati önemlerini paylaştı.
'KENDİ YOL HİKAYELERİMİ ANLATIYORUM'
Aytemiz'in başlatmış olduğu 'Motorcu Dostu Trafik' projesi kapsamında, Çanakkale'de olduğunu belirten Asil Özbay, "Türkiye turuyla başladık. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Balıkesir, İzmir ve şimdi sezon finalini yapıyoruz. Daha önce başlatmış olduğumuz 'Motorcu Dostu İstasyonlar' projesi vardı. Onun ileri bir aşaması olan trafikte empati hareketini başlatmaya çalışıyoruz. Motosiklet satışlarını arttırmak değil, tam tersi var olan sorunlara çözümler üretmeye çalışıyoruz. İl il dolaşıp, motosiklet kullanıcılarıyla buluşup, mevcut sorunlara çözüm önerileri bulmaya çalışıyoruz. Kendi yol hikayelerimi anlatıyorum. Tek başıma her yıl motosikletimi farklı bir kıtaya sürüyorum. Yolda karşılaştığım zorluklar, kriz anında nasıl çözümler buluyorum. Tamamen deneysel bilgilerimi motosiklet kullanıcılarıyla paylaşıyorum" diye konuştu.
'EKİPMAN KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ AMA DAHA DA ÖTESİNDE ŞU VAR'
16 yıldır motosiklet kullandığını belirten Asil Özbay, "Her gün ama her gün ayağımı eşikten attığımda şunu düşünüyorum. Bugün düşeceğim ve nasıl giyinmem gerekiyor. Ekipman kullanmak çok önemli ama daha da ötesinde şu var. Bazen ful ekipman bile bizi hayatta tutmaya yetmiyor. Önce güvenli sürüş eğitimi almak gerekiyor" dedi.
'BİZİ RİSK TAŞIYAN BİR SÜRÜCÜ OLARAK ALGILIYORLAR'
Motosiklet kullanıcılarına karşı trafikte hala daha bir ön yargı olduğunu da kaydeden Asil Özbay, "Çünkü otomobil sürücüsü şöyle düşünüyor. Bizi risk taşıyan bir sürücü olarak algılıyorlar. Aslına bu ön yargıyı kırmaya çalışıyoruz. Daha saygı duyulan bir motorcu profili yaratmaya çalışıyoruz. Projeye başlayalı çok olmadı. Ama sürdürülebilir bir proje olacak. O yüzden çok umut vaat ediyor. Proje kapsamında her yaptığımız söyleşi sonrasında sunuma katılanlar tarafından e-mailler ve öneriler geliyor. Bu aslında hep birlikte motorcuların projesi. Birlikte büyütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Aytemiz'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi Çanakkale'deAytemiz'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi Çanakkale'deAytemiz'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi Çanakkale'deAytemiz'in 'Motorcu Dostu Trafik' projesi Çanakkale'de

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