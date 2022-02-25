Ayten Erman koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ünlü sanatçıya ilişkin son dakika açıklamasında bulunuldu. Sanat camiasını yasa boğan haber sonrası birçok vatandaş Ayten Erman kimdir? Nereli? Ayten Erman ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Ayten Erman'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

AYTEN ERMAN KİMDİR? NERELİ?

Ayten Erman, 26 Kasım 1935, İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ayten Erman; Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerde oynadı.

Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde rol alan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Erman'ın Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır.

AYTEN ERMAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Ayten Erman; Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022 Perşembe gününde doğum yeri İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AYTEN ERMAN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Ayten Erman 67 yaşında koronavirüse yenik düştü. Erman'ın uzun süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

