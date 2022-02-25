MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayten Erman kimdir? Nereli? Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman ölüm sebebi nedir? Hastalığı neydi? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Ayten Erman kimdir? Nereli? Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman ölüm sebebi nedir? Hastalığı neydi? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

25.02.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayten Erman bir süre önce koronavirüse yakalanmıştı. Ünlü sanatçıdan acı haber geldi. Sanat camiasını yasa boğan haberin ardından Ayten Erman kimdir? Nereli? Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman ölüm sebebi nedir? Hastalığı neydi? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte Ayten Erman'ın hayatı ve biyografisi...

Ayten Erman kimdir? Nereli? Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman ölüm sebebi nedir? Hastalığı neydi? Kaç yaşında hayatını kaybetti?

Ayten Erman koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ünlü sanatçıya ilişkin son dakika açıklamasında bulunuldu. Sanat camiasını yasa boğan haber sonrası birçok vatandaş Ayten Erman kimdir? Nereli? Türk sinemasının duayen ismi Ayten Erman ölüm sebebi nedir? Hastalığı neydi? Kaç yaşında hayatını kaybetti? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Ayten Erman'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.

Ayten Erman kimdir? Nereli? Ayten Erman ölüm sebebi nedir?

AYTEN ERMAN KİMDİR? NERELİ?

Ayten Erman, 26 Kasım 1935, İstanbul'da dünyaya geldi.

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ayten Erman; Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerde oynadı.

Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde rol alan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Erman'ın Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır.

Ayten Erman kimdir? Nereli? Ayten Erman ölüm sebebi nedir?

AYTEN ERMAN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Ayten Erman; Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Erman, 24 Şubat 2022 Perşembe gününde doğum yeri İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

AYTEN ERMAN HASTALIĞI NEYDİ?

Türk sina dünyasının duayen isimlerinden biri olan Ayten Erman koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Erman'ın vefatı sevenleri başta olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu.

AYTEN ERMAN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Ayten Erman 86 yaşında koronavirüse yenik düştü. Erman'ın uzun süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.Türk sina dünyasının duayen isimlerinden biri olan Ayten Erman koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Erman'ın vefatı sevenleri başta olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu.

AYTEN ERMAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2009 - Arka Sokaklar 4. Sezon (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV Dizisi)

2006 - Sihirli Annem 4. Sezon (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2002 - Reyting Hamdi (TV Dizisi)

2001 - Şen Kahkahalar (TV Dizisi)

2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 - Midasın Düşü (TV Dizisi)

2000 - Dadı (TV Dizisi)

1999 - Bücür Cadı (TV Dizisi)

1996 - 2001 - Çılgın Bediş (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (TV Dizisi)

1996 - Köşe Kapmaca (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

1994 - Kaygısızlar (TV Dizisi)

1993 - Cümbüş Sokak (TV Dizisi)

1991 - İbret (TV Filmi)

1989 - Şahane Evlilik (Sinema Filmi)

1989 - Serseri Aşıklar (Sinema Filmi)

1989 - Lambada / Gençlik Fırtınası (Sinema Filmi)

1988 - Kara Zindan (Sinema Filmi)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filiz Akın yakın dostu Fatma Girik'i unutmadı!Filiz Akın yakın dostu Fatma Girik'i unutmadı!
Tatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildiTatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildi
Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardıEsra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar

Biden canlı yayında açıkladı! İşte Rusya ekonomisine uygulanan yeni yaptırımlar

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Putin'den dünyaya ekonomi mesajı

Ukrayna, saldırının acı bilançosunu açıkladı! Başkent Kiev'e çok yaklaştılar

Ukrayna, saldırının acı bilançosunu açıkladı! Başkent Kiev'e çok yaklaştılar

Amerikan F-35 savaş uçakları Estonya ve Litvanya'da

Amerikan F-35 savaş uçakları Estonya ve Litvanya'da

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Belarus'tan Ukrayna'ya 4 balistik füze atıldı!

Yıldız oyuncudan Putin'e sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün...

Yıldız oyuncudan Putin'e sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün...

İlginizi Çekebilir

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Diyet yaparken vitamin ve takviyeler kullanılmalı mı?

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Aslında tüketmeniz gereken...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Aslında tüketmeniz gereken...

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.