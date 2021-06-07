Kanal D ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın finale kalan isimleri belli oldu. Açıklanan isimlerin arasında Azeri gelin Ayten Hatamova Gürüf'ün da adı vardı. Bunun ardından yarışmanın takipçileri Ayten Hatamova Gürüf'ün ve Neriman Gürüf'ün kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ayten Hatamova Gürüf kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gelinim Mutfakta Zeynep ve kayınvalidesi Neriman Gürüf kimdir? İşte ayrıntılar...

AYTEN HATAMOVA GÜRÜF KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Gelinim Mutfakta sunucusu Seda Sayan finale kalan dörtlünün isimlerini açıkladı. Final dörtlüsünün belli olduğu bugünün ardından artık eleme yapılmayacağı belirtildi. Finale kalan yarışmacılar Yağnur, Seda, Ayten ve Aynur oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf evli ve bir kız çocuğu annesidir. Ayten, eşi ile internet üzerinden tanıştığını ifade etmiştir. Açıklamalarına devam eden Gürüf, 2 yılın ardından Türkiye'ye geldiğini söyledi. Ayakkabı butiği işleten Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.