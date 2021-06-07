Kanal D ekranlarında yayınlanan Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın finale kalan isimleri belli oldu. Açıklanan isimlerin arasında Azeri gelin Ayten Hatamova Gürüf'ün da adı vardı. Bunun ardından yarışmanın takipçileri Ayten Hatamova Gürüf'ün ve Neriman Gürüf'ün kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Ayten Hatamova Gürüf kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Gelinim Mutfakta Zeynep ve kayınvalidesi Neriman Gürüf kimdir? İşte ayrıntılar...
Gelinim Mutfakta sunucusu Seda Sayan finale kalan dörtlünün isimlerini açıkladı. Final dörtlüsünün belli olduğu bugünün ardından artık eleme yapılmayacağı belirtildi. Finale kalan yarışmacılar Yağnur, Seda, Ayten ve Aynur oldu.
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ayten Hatamova Gürüf evli ve bir kız çocuğu annesidir. Ayten, eşi ile internet üzerinden tanıştığını ifade etmiştir. Açıklamalarına devam eden Gürüf, 2 yılın ardından Türkiye'ye geldiğini söyledi. Ayakkabı butiği işleten Ayten Hatamova Gürüf, Azerbaycan kökenlidir.
Instagram hesabını aktif olarak kullanan Azeri gelin "aytenhatamova" kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır. Instagram'da 44 bine yakın takipçi kitlesi bulunmaktadır.
Azeri gelin Ayten Hatamova Gürüf'ün kayınvalisedi Neriman Gürüf'ün kim olduğu programın takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Neriman Hanım Gelinim Mutfakta programına gelini Ayten Hanım'ın isteği üzerine katıldığını söyledi.
Gelinim Mutfakta yarışmacıları Ayten Hatamova Gürüf'ün kayınvalidesi Neriman Gürüf'un hayatına ilişkin internet üzerinde pek bilgi bulunamadı...
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