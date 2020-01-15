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  4. Ayten Kılıç eşinden boşanmasını adliye önünde davul ve zurnayla kutladı!

Ayten Kılıç eşinden boşanmasını adliye önünde davul ve zurnayla kutladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:19 | Son Güncelleme

Hatay’da eşinden boşanan Ayten Kılıç, yaklaşık 1,5 yıl süren davanın sonuçlanması sonrasında adliye önünde davul zurna eşliğinde oynayıp, baklava dağıttı.

Hatay Antakya’da özel bir sektörde yaşayan Ayten Kılıç (39), yaklaşık 1,5 yıl süren davanın ardından eşinden boşandı. Ayten Kılıç, boşanmasını, Hatay Adliye Sarayı önünde davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. 6 çocuk annesi Kılıç, adliye binası önüne kurduğu masaya baklava, kuru pasta ve içecek koyarak, çevredeki ve yoldan geçen vatandaşlara ikram etti.
Çocukları ile birlikte Hatay Adliye Sarayı önüne gelen Ayten Kılıç, ikinci evliliğini yaptığını ancak şiddetli geçimsizlik dolayısıyla boşandığını söyledi.

'ADAK ADAMIŞTIM'

Boşanmasını kutlayan Ayten Kılıç’a çocukları da destek verdi. Evliliğinin 2 ay, boşanma davasının ise 1,5 yıl sürdüğünü belirten Kılıç, “Çok kötüydü, bütün kadınlara tavsiyem ikinci evliliği kesinlikle denemesinler. Ben denedim çok pişman oldum tövbe ettim. 2 yıldan beri evliyim ama evliliğim aslında sadece 2 ay sürdü. Ondan sonra mahkemeye verdim zaten, 1,5 yıldan beri boşanma süreci sürüyordu ve yeni bitti daha. Adak adamıştım boşanırsam, kurtulacağım gün baklava dağıtacağım diye. Çok sevinçliyim, çocuklarım da çok mutlu. Bundan sonra hayatımda erkek yok, tövbe. 6 çocuğumu okutuyorum, tek isteğim artık, çocuklarıma hem annelik hem babalık yapmak. Bir daha böyle bir şeyi ne kendime ne onlara yaşatmak istemiyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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