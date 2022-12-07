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Ayten Soykök kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Aziz’in yıldızı Ayten Soykök’ten şok eden kaza!

07.12.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayten Soykök ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. İstanbul Taksim’de yaşanan olayda Ayten Soykök, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yayaların arasına daldı. Kazada bir kişi vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Peki, Ayten Soykök kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Ayten Soykök kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Aziz’in yıldızı Ayten Soykök’ten şok eden kaza!

Ayten Soykök’ün kaç yaşında olduğu ve hangi dizilerde rol aldığı merak ediliyor. En son Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisinde Handan karakterine hayat veren Ayten Soykök trafik kazası yaptı. Araç kafeteryaya çarparak durabilirken, kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı kılpayı kurtuldu.

AYTEN SOYKÖK KİMDİR?

1975 yılında dünyaya gelen Ayten Soykök, eğitimini Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda tamamladı. İlk olarak efsane dizi Baba Evi'nde rol aldı.
Ardından Ruhsar, Sıdıka, Ayrılsak da Beraberiz, Tatlı Hayat, Bulut Bey, Sırlar Dünyası, Giz, Hürrem Sultan, Doktorlar ve Aşktan Kaçılmaz gibi birçok dizide rol almıştır.
Soykök’ün yer aldığı diziler arasında Lale Devri ve Dudaktan Kalbe de yer alıyor.
Sinema dünyasında da birçok filmde rol alan Ayten Özkök’ün rol aldığı filmler; Üçüncü Sayfa, Abuzer Kadayıf, Kayıp Cennet İnsanları, Rating Kasabası ve Kelebeğin Rüyası’dır.

ayten

2018 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan “Kalbimin Sultanı” dizisinde Cevri Kalfa karakterini canlandırmıştır.
2019 yılında, ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi “Sen Anlat Karadeniz” oyuncu kadrosuna eklenerek Nilüfer karakterini canlandırmıştır.
Ayten Soykök, ressam Cemal Soykök ile evlidir.

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